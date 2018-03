Zelaya marcó 34 goles en los últimos cuatro años

El Salvador no produce goleadores. Lo dicen los números. Muestra de ello es que de los últimos 8 ganadores del trofeo Hombre Gol otorgado por EL GRÁFICO, 7 han sido extranjeros.Desde el Clausura 2011 hasta el recién finalizado Apertura 2016, solamente dos delanteros salvadoreños han obtenido el galardón. Los demás han sido de otras tierras.Uno de ellos fue Rodolfo Zelaya, hoy figura del Alianza y convocado a la selección nacional por el entrenador Eduardo Lara para la Copa Centroamericana de este mismo año.Su inclusión en la nómina causó diversas reacciones, pero Lara lo considera como una opción importante para el ataque de la azul y blanco, sin importar su pasado.“Es una realidad dura en este país. Aquí no hay delanteros centros. Si queremos buscar uno debemos hacerlo en el extranjero”, opinó Efraín Burgos, técnico del UES, sobre el llamado de Zelaya a la selección y la escases de delanteros en el país.Zelaya no sale campeón goleador desde hace 5 años, cuando logró hacerlo con 13 anotaciones. Después volvió a figurar hasta el Apertura 2015, cuando compartió el liderato de gol con David Rugamas, marcando 12 tantos.“Es un jugador que marca diferencia, tiene buen toque y aparece cuando el equipo lo necesita. Me parece justa su convocatoria”, explicó Milton “Tigana” Meléndez, director deportivo del Alianza.La realidad es que el país no cuenta con un referente en ataque. En este último lustro los delanteros destacados han sido extranjeros.Rugamas ganó el trofeo de Hombre Gol en el Apertura 2015 jugando con Isidro Metapán, anotando 12 goles.David Díaz hizo 10 en el pasado Apertura 2016 con la Universidad de El Salvador (UES) y fue el atacante salvadoreño más destacado, por encima de Zelaya, pero no recibió el llamado de la selección.Zelaya ha ganado dos veces el cetro de goleador (Apertura 2010 y Clausura 2011), además cuenta con experiencia internacional. Suma 86 goles en primera división, 71 con Alianza.Sin Díaz en la lista y con Rugamas venido a menos tras una experiencia pobre Iraq, la selección se encomienda en Fito para las futuras competencias.Estos son los goleadores del fútbol salvadoreño durante los últimos torneos. Además, te mostramos un repaso del desempeño de Fito Zelaya en ese lapso de tiempo.Anel Canales, panameño, hizo 10 goles con el Firpo.En ese torneo Zelaya estuvo a préstamo con el Alania Vladikavkas de Rusia.Jesús Toscanini, uruguayo, 13 goles con el Juventud Independiente.Zelaya solo jugó tres partidos con Alianza, no marcó goles.William Reyes, hondureño-salvadoreño, 12 goles con el Dragón.Zelaya no jugó ese torneo por estar sancionado un año debido a su implicación en amaños.Nicolás Muñoz, panameño, 10 goles con el Metapán.Zelaya solamente hizo 2 goles y se perdió seis partidos por una sanción arbitral.Héctor Ramos, de Puerto Rico, 13 goles con el Metapán.Zelaya no hizo goles, se perdió varios juegos por lesión.David Rugamas, salvadoreño, 12 goles con el Metapán.Zelaya empató con Rugamas en el top de goleo con 12 goles, fue campeón de liga con el Alianza.Bladimir Díaz, colombiano, 15 goles con el Chalatenango.Zelaya marcó 2 goles, pero sufrió una rotura de ligamentos que lo marginó del torneo.Jefferson Viveros, colombiano, 13 goles con el Limeño.Zelaya marcó 8 tantos, 3 de ellos en la semifinal contra Sonsonate. Fue una de las figuras del equipo.