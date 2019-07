"Vamos a ir a proponer fútbol"

En el disco duro del seleccionador sub-23, Guillermo Rivera, no cabe ir a encerrarse en su área , este miércoles, en el inicio de la eliminatoria de UNCAF ante Panamá, en el estadio Rommel Fernández, de la capital canalera.

Ha recalcado hasta el tope que irá a buscar los dos juegos de esta serie ante los canaleros, dirigidos por Julio y Jorge Dely Valdés.

Con un mes y medio de trabajo, Rivera puso a punto a su equipo para medirse ante Panamá. Confiesa que le hubiera gustado trabajar con más tiempo de anticipación, pero tampoco hace dramas por eso. Tuvo ocho amistosos y luego de realizados, el estratega quedó con buen sabor de boca.

¿Cómo llegará su equipo a esta serie ante Panamá, que comienza este miércoles?Tenemos que enfrentar esta serie como tal y sabiendo que no va a ser fácil. Esperemos que los muchachos estén a la altura de los partidos. Estamos confiando en la preparación de casi siete semanas. Nos hubiera gustado un poco más de tiempo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Entonces lo que tenemos lo hemos tratado de aprovechar al máximo. Vamos a luchar. Esperamos que estos muchachos estén a la altura. Contra Panama defendemos el prestigio del fútbol salvadoreño, que la gente siga creyendo. Esperemos que la afición siga creyendo.

Juego con pelota al piso ante Panamá. Es en lo que más ha insistido en los trabajos con sus pupilos...

Indudablemente. Eso es lo que nos va a dar un poco más de tranquilidad. Sabemos el tiipo de jugador que tenemos, bajo de estatura, pero rápido y habilidoso. Estos dos juegos amistosos ante Cuba nos van a ayudar para la serie ante Panamá. Estos muchachos están conscientes y esperamos hacer una muy buena serie.

Hubo ocho juegos de preparación para esta sub-23, seis contra equipos nacionales y dos contra Cuba. ¿Qué le dejan de cara a la serie ante Panamá?

Estoy satisfecho. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Hay que seguir, pero ahora estoy contento con este grupo y espero de que a la hora de la realidad estemos conscientes de la camisa que vamos a vestir, la de la selección nacional. Esperamos el apoyo e la afición.

¿Su presupuesto deportivo para esta serie contra Panamá es ganar los dos partidos?

Sí, por qué no. Lo vamos a ir a buscar. Si vamos a Panamá pensando en un empate, nos podemos pasar defendiendo 85 minutos y en los últimos cinco minutos, te marcan el 1-0 o 2-0. Vamos a ir a este primer juego a proponer fútbol. Cuando no tenemos la pelota, nos tenemos que esforzar todos al máximo para poder recuperarla. Vamos a tener la posibilidad de atacar. No podemos pasar encajonados en nuestra área, sino va a ser difícil ganar los partidos. Vamos a ir a buscar los dos partidos.

Al final, Panamá se decidió por el Rommel Fernández, de grama natural. ¿Le viene bien eso a su equipo?

Por eso es que hemos estado entrenando en cancha tres de la FESFUT, que es de superficie natural. Hemos llevado la secuencia del día a día. Cuando supimos que se ib a jugar en grama natural, decidimos venirnos a entrenar a una superfice de esa característica. Nos hubiera gustado hacer un amistoso en el Cuscatlán, pero bueno esto es lo que tenemos. Nos vamos satisfechos por lo que vimos en los amistosos, pero, sobre todo, en los últimos dos ante Cuba, porque nos dan un pequeña realidad de cómo vamos a llegar a la serie contra Panamá



¿Pudo platicar con Carlos de los Cobos, seleccionadoir mayor, para algún intercambio de ideas, en esta recta final de la preparación del combinado preolímpico?

En el primer juego ante Cuba estuvo aquí el profesor. y nos saludó. El profesor Ernesto Góchez estuvo por acá, al igual que Fernando Guerra (preparador físico de selección mayor) Me alegra que vengan a ver. No he tenido un acercamiento con ellos, pero estamos abiertos. Si nos buscan, pues ahí vamos a estar . Soy respetuoso de los roles de cada uno. Estamos abiertos a platicar.