Twitter se tiñe de azul y blanco en apoyo a la selección

fuerza y todo UN PAIS unidos por ustedes @Van_Mancia todo es posible de si se tiene FÈ... Cachito hermano no se te olvide ok

De esos días q el ? te presenta para hacer historia!???? con una evolución notable y ???? ya se le ve mucho mejor!Success for both today!#???????????

BIG match tonight in Philly! ????????



Good luck to @CerenDarwin in today's #GoldCup2017 quarterfinal against #USMNT! pic.twitter.com/exLwveUDYN