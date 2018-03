Tin Ruiz solicita apoyo para reparar su equipo de trabajo

El seleccionado salvadoreño de fútbol playa, Agustín Ruiz, quien sufrió un accidente la noche del sábado cuando se dirigía en su lancha rumbo a la isla La Pirraya, junto a sus compañeros Elmer Robles y Rubén Batres, se verá obligado a invertir cerca de 3 mil dólares para la reparación de su lancha, averiada sevaramente tras impactar con otro transporte acuático.

“Gracias a Dios no pasó nada grave con nosotros, por dicha pude saltar sino el impacto me hubiera matado por que sí fue bastante fuerte, al punto que daño el motor de mi lancha. Por ahora la persona responsable no quiere responder por los daños y pues tengo buscar la forma como resolver la situación, ya que es mi fuente de trabajo”, comentó Agustín Ruiz.

El seleccionado de fútbol playa enfatizó que “Nos salvamos de una desgracia. Rubén y Elmer ya están bastante bien, pero tras el accidente comenzó la preocupación para mi, pues debo reparar el daño de mi fuente de ingresos con lo cual sostengo a mi familia”, señaló.

Ruiz explicó que costo de repación podría ser alto, por la magnitud del impacto.

“La reparación podría llegar a los 3 mil dólares, ya que es un motor bastante caro, pues me costó 5 mil dólares y prácticamente se acabo con el golpe. Por el momento me he quedado varado y espero que alguien me pueda echar la mano para repararlo a la brevedad posible a fin de volver a mi actividad diaria”, enfatizó.