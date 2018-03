Técnicos de juveniles ven limitantes en el trabajo de selección sub 17

Directores técnicos a nivel de procesos juveniles creen que El Salvador aún puede avanzar en el Premundial Sub 17 de CONCACAF que se realiza en Panamá, pese a la derrota del domingo por 6-0 ante los mexicanos, pero señalan deficiencias a mejorar.El director técnico y exjugador Leonel Cárcamo Batres, quien cuenta con experiencia en divisiones infantiles, cree que a las selecciones juveniles salvadoreñas les falta "algo", y que es principalmente infraestructura y el tipo de condiciones en que trabajan en la actualidad.A su criterio, eso se reflejó en la derrota por 6-0 ante los aztecas , en el Premundial disputado en Panamá."México trabaja mucho las ligas juveniles y eso se notó. Sin embargo, y pese al resultado, el equipo hizo un buen juego a nivel colectivo en algunos tramos", valoró.Dijo que aún es posible alcanzar la siguiente ronda si se hacen los ajustes necesarios para los dos juegos restantes, punto en el que coincide con Óscar Navarro, entrenador sub 17 del Santa Tecla.Navarro opina que para mejorar su actuación ante Estados Unidos y Jamaica debe "hacerse un trabajo en la parte psicológica, que acompañe el trabajo físico-táctico, para que los jugadores sean conscientes que aún se puede lograr algo"."No están compitiendo con monstruos sino con hombres de carne y hueso... Aunque sí nos sacan ventaja, porque estas selecciones tienen una liga juvenil y en puntos como la misma alimentación", matizó.También cree que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), después del Premundial, debe analizar la forma en que se manejan las selecciones juveniles porque "una vez terminan de competir, cada quién se va para su casa y no hay una continuidad con los jóvenes".Para el exseleccionador nacional a nivel sub 17, 21 y mayor, Mauricio "Pipo" Rodríguez, hay desproporción en el nivel de las selecciones, aunque vio con buenos ojos a jugadores como Christian Barillas y al portero Tomás Romero.Para "Pipo", el boleto aún es posible: "El poder pasar de ronda aún es una posibilidad, aún se puede avanzar y al menos conseguir el cuarto lugar".Para el exmundialista, se debe mejorar mucho la preparación para estos certámenes, ya que dice que hay limitantes que él tuvo como seleccionador nacional que aún persisten."La brecha entre equipos como Estados Unidos, México y nosotros se ha ampliado, pero la brecha entre selecciones locales se ha acortado; ya nos cuesta ganarle a Panamá, por ejemplo", advirtió.