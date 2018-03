Técnico del Cosmos: “Los jugadores salvadoreños son interesantes”

El Cosmos, equipo donde militan los salvadoreños Andrés Flores, Richard Menjívar e Irvin Herrera, disputará la final de la NASL (segunda división estadounidense) este domingo, ante el San Francisco Deltas.De los tres cuscatlecos sólo Flores estará como titular con el plantel verdiblanco. Ha sido el más constante en su trabajo y el timonel del equipo neoyorquino, el venezolano Giovani Savarese, habló sobre las razones por las que Menjívar y Herrera no han tenido continuidad en este certamen.Estamos muy contentos de tener a los tres salvadoreños con nosotros. Son personas excepcionales. Han hecho que nuestro grupo esté contento con ellos. Nos han dado mucho, cada uno de una manera diferente. Estamos sumamente contentos de que estén acá con nosotros. Flores ya lleva tres años con el club. Nos ha dado muchas cosas buenas, es un jugador muy versátil, que puede jugar en cualquier zona. Lo hace bien y ha sido uno de los mejores para el Nueva York Cosmos en esta temporada.Es un jugador que tiene mucha inteligencia futbolística. Es un jugador que técnicamente es muy dotado, simple. Es un jugador desequilibrante. También, en ciertos momentos, te coincide con el gol. Si lo necesitas de contención, te juega ahí, si lo necesitas de lateral, te juega ahí. Flores es un jugador que todo técnico quisiera tener. Nos sentimos contentos de que esté con nosotros.En el caso de Irvin, después de la lesión que tuvo con la selección, que no le permitió jugar la Copa Oro, regresó pero le costó volver a ser titular. Venía jugando de titular y fue una lástima la lesión. Por ende fue una temporada bastante complicada para él. Pero nos dio cosas buenas y estamos contentos de tenerlo acá.Menjívar comenzó jugando en la temporada, pero luego el problema que tuvo fue que el equipo comenzó a engranar. Tuvimos muchos mediocampistas y no hubo el espacio para que él pudiera jugar. A pesar de ello nunca aflojó en los entrenamientos. Siempre fue uno de los mejores. Siempre tuvo ese compromiso para la institución.Ya veremos. No me gusta hablar del año siguiente, sin antes haber terminado este. Nos queda aún un partido. Terminando de buena manera el que viene, ya veremos lo que viene para el próximo torneo.Siempre, los jugadores salvadoreños son interesantes, que van muy bien con la idea de fútbol de este club. A parte, acá la comunidad salvadoreña en Nueva York nos pide que traigamos jugadores de su país. Tenemos una fanaticada importante con gente salvadoreña. Pero ahora no es momento de hablar de nombres.