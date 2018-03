Técnico de la selección salvadoreña femenina: “Las jugadoras de acá no están bien preparadas”

Ricardo Herrera, director técnico de las selecciones femeninas, habló con EL GRÁFICO sobre la experiencia y carencias que se tienen en el país y el más reciente fracaso en el eliminatorio sub 20 de UNCAF, con una selección llena de salvadoreñas nacidas en Estados Unidos.

Además, respondió a las críticas que la ex seleccionado nacional Karen Landaverde soltó hace unos días contra el trabajo que se hace en selecciones femeninas.

Las eliminatorias de UNCAF no dejaron el resultado esperado, pues no se logró pasar al Premundial, ¿Cómo evalúa usted el trabajo de las seleccionadas?

Considero que fue muy bueno, porque a pesar de no haber clasificado sacamos resultados positivos, resultados que desde hace años no lográbamos. Casi siempre conseguíamos estadísticas pobres, perdíamos en todos los encuentros ante estos mismos países. Por eso, aunque en el último juego se perdió (en semifinales, ante Nicaragua), considero que se hizo un buen juego.

¿Qué pasó en el partido con Nicaragua?

Nos volvió a pasar lo mismo que nos pasó con la sub 17 ante Guatemala hace ya muchos años, solo que esta vez ocurrió en el tiempo extra, con una falta que a mi parecer fue inexistente. Por más que veo el video no logro entender por qué pitaron esa falta. La jugadora (nicaragüense) hizo gran show. Nosotros teníamos la técnica y sabíamos patear e hicimos un buen trabajo, pero no se nos dio el triunfo.

Nuestro objetivo era concretar y tener el pase en los primeros 90 minutos, nunca pensamos irnos al tiempo extra. Entrenamos para enfrentarlas (a Nicaragua). Hasta puedo decir que en el tiempo extra estábamos con mejor rendimiento. Sin embargo, admito que ya teníamos el tiempo encima y marcar en menos de 7 minutos era difícil.

Teniendo buenas jugadoras en la liga femenina salvadoreña, ¿por qué optaron por buscar chicas en Estados Unidos para complementar la selección sub 20?

Porque las que tienen buen trabajo y están mejor preparadas son las de Estados Unidos. Las de acá no están bien preparadas porque apenas llevan 2 o 3 años jugando fútbol, en cambio las otras juegan desde que ellas tenían seis o siete años. Es así, la condición que ellas traen es mejor.

¿Qué les hace falta a las jugadoras salvadoreñas para que pertenezcan a las distintas selecciones?

Les falta mucha técnica y más experiencia en el terreno de juego, porque hay algunas que no saben ni cómo patear un balón.

¿Qué les dijo a las chicas nacionales cuando le comunicaron que venían chicas de Estados Unidos a complementar la selección?

Nosotros hablamos con todas y les comunicamos que iban a venir una cierta cantidad de chicas del extranjero y que iban a pelear por el puesto (las cuscatlecas) para permanecer en la plantilla, ya que solo porque ser de acá no quería decir que ya tenían el puesto seguro en la selección. Así fue como ellas se pusieron a la par de las extranjeras y buscaron la forma de mejorar.

Y si las compara, ¿cómo evalúa el trabajo de las chicas nacionales respecto a las de Estados Unidos?

Fue muy bueno, porque las que llevamos fueron siete. Eran las mejorcitas que andábamos. Así es el caso de Brenda Cerén, Maggie Romero y Jackie Jovel; siempre anduvieron encima y el trabajo de ellas fue muy bueno. No podemos descartar el trabajo que se hizo.

Al final del eliminatorio de UNCAF surgieron opiniones, como las de Karen Landaverde, que a otro medio expresó que el cuerpo técnico de selecciones femeninas estaba formado por "incapaces", ¿Qué puede decir al respecto?

Ella habló de incapacitados y no sé porque habla de incapacitados, si nosotros nos mantenemos activos en cursos, seminarios y aparte somos profesionales certificados. Ya llego más 10 años trabajando con selecciones nacionales. Me molesta que haya dicho eso.

Karen comparó el entrenamiento que ustedes aplican con el de Argentina (River Plate), ¿es relevante la comparación?

Ella no puede comparar a Argentina con El Salvador. Primero, la liga argentina lleva muchos años de experiencia y ellos ya tienen lo que nosotros estamos intentando hacer.

¿Tuvo a Karen Landaverde en la selección nacional? ¿Ella podría volver?

A la gente que no le gusta trabajar siempre protesta y ella siempre protestaba. Nosotros consideramos que es de esa gente que solo le gusta caminar alrededor de la cancha y que las jugadoras jueguen para ella.

Cuando ella empezó a crecer en el fútbol era muy buena, claro fue creciendo y mejorando. Llego a ser una de las mejores jugadoras, pero a medida que los años pasan, esos pesan. Ahora ya no tiene las mismas condiciones que tenía antes.