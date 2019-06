Técnico de Honduras:" nuestra selección no ha jugado mal"

Todo ha ido mal con Honduras en esta Copa Oro con una de sus peores participaciones en este torneo. Por si fuera poco cierran contra El Salvador, equipo que está motivado y ansioso por afianzar cuanto antes el boleto a los cuartos de final.

Pero para el técnico de Honduras, Fabián Coito, no todo se ha hecho mal. Al contrario, hay cosas que rescatar en esta selección. "El nivel de juego no ha sido malo. Debemos mantenerlo a lo largo del partido pero concretar el resultado. No me animo a decir que fue desfavorable pero si concretar", comentó.

Sobre El Salvador dijo que "el rival es directo en cuanto objetivos futuros. Queremos tener un funcionamiento bueno y concretarlo en el resultado. Habrá algunos cambios en la alineación contra El Salvador".

Aunque no quiso definir qué cambios serán, si dejó claro que "El Salvador está haciendo una buena Copa Oro. Tienen un estilo de juego bastante definido y con equilibrio; es un equipo difícil de convertirle goles. Es un equipo bueno aquel que no se desequilibra. Hay cosas por corregir".