Tarde de embrujo y de lágrimas

El fútbol salvadoreño guarda en su baúl histórico muchos momentos gloriosos así como fechas tristes que han marcado el deporte más popular de nuestro país hasta sus cimientos; uno de ellos es el amargo 0-3 que nos infringió la selección nacional de Haití en nuestra casa en el marco de la serie final de la CONCACAF por clasificarse a la Copa del Mundo en México 1970 cuando solamente se necesitaba empatar ante los antillanos tras el triunfo de la Selecta en el partido de ida en Puerto Príncipe por 1-2 una semana antes.

La victoria a domicilio era inédita porque fue el primer triunfo de El Salvador en dicha isla y porque tal como lo recuerda Mauricio Alonso "Pipo" Rodríguez, atacante estrella de esa selección que dirigía el argentino Gregorio Bundio Núñez afirmando que "la victoria en Haití trascendió a nivel internacional no solamente porque se había logrado tomar la delantera en esa serie eliminatoria y definitiva que daría el boleto a la Copa del Mundo en México el siguiente año, también fue importante porque le botamos a Haití un invicto en su estadio de casi 30 partidos ya que llegaba a esta final premundialista eliminando a los Estados Unidos", acotó.

Ese triunfo dejaba a El Salvador a un pequeño paso para alcanzar el boleto al Mundial, había provocado además una atmósfera triunfalista en los aficionados a tal grado como lo dice "Pipo" Rodríguez "la gente confió en nosotros que venceríamos de nuevo a los haitianos por el buen fútbol que demostramos en Puerto Príncipe. Ese día el estadio Flor Blanca se colmó más que ante Honduras en la serie anterior ya que la importancia que encerraba era enorme, podíamos clasificarnos al Mundial en México en nuestra casa, pero el fútbol como siempre nunca ha entendido d lógico y siento que la derrota sufrida esa tarde ha sido la lección más grande que nuestro fútbol ha recibido en las eliminatorias mundialistas", señaló el jugador de la UES en esa época de nuestro balompié.

Esa tarde soleada, El Salvador formó con Jorge "Calero" Suárez en la portería; Roberto González "la Burra" Rivas, Salvador Mariona, Jorge Alfredo "Indio" Vásquez y Mauricio Manzano en la defensa; José Antonio "Ruso" Quintanilla, Mario Monge y Salvador Flamenco Cabezas en el medio campo; atacando con Mauricio "Pipo" Rodríguez, Juan Ramón "Mon" Martínez (Fausto "Torro" Torres) y Elmer Acevedo.

Haití saltó con Henri Francillon en la portería; Pierre Bayonne, Serge Ducoste, Rene Angelus y Gilles Formose en la defensa; Jean-Claude Desir, Guy Francois, Philippe Vorbe y Claudel Legros; atacó con Claude Barthelemy y Guy Saint-Vil.

Partido áspero que obligó a los cuscatlecos a meter fuerte la pierna anate la fuerza impuesta por los caribeños que tuvieron en el árbitro mexicano Aguilar a su mejor aliado ya que no sancionó la falta sobre "Pipo" Rodríguez quien tuvo que dejar el partido apenas a los cinco minutos de juego.

"En el partido de vuelta ante Haití en San Salvador, “Pipo” Rodríguez solamente jugó cinco minutos. Los morenos salieron a cazarlo y lo lograron. De ahí salió hacia el hospital San Rafael de Santa Tecla, donde le acondicionaron una habitación. Su caso era de prioridad nacional y pasó durante diez días con el pie metido en hielo", recordó Salvador Mariona de ese incidente que mermó los ánimos de los jugadores cuscatlecos que poco a poco comenzaron a ceder ante el empuje caribeño. "Mauricio solamente sacaba su pie del hielo para que lo inyectaran al menos cuatro veces al día. De ahí salió para el aeropuerto para abordar el avión rumbo a Kingston al partido de desempate", recordó el ex defensor central de esa selección mayor.

El árbitro mexicano Aguilar amonestó en ese partido a cuatro salvadoreños (Martínez, Mariona, Quintanilla y González Rivas) y a ningún haitiano, por lo que la moral cuscatleca se fue perdiendo ya sin "Pipo" Rodríguez en la cancha y soportando dos goles de cabeza de Desir (20'), Francois (40') y un golazo de Barthelemy a un minuto del final del primer tiempo para sentenciar el juego.

¿BRUJERÍA O INCAPACIDAD?

El partido en sí generó morbo entre la afición salvadoreña por lo que se estaba jugando y por las tradiciones que el rival de la Selecta traía a nuestro país; tal es el caso que dentro de la delegación oficial de los haitianos viajó una persona singular, ataviado de ropa extravagante y que su labor en la selección de Haití era asegurarse que los malos espíritus no invadieran al plantel haitiano.

Ese personaje o "brujo" como se le catalogó en esa época hizo su oficio dentro de la cancha del estadio Nacional, así lo dijo Salvador Mariona.

"Previo al partido un brujo haitiano lanzó polvos en las dos porterías, fue extraño porque recuerdo que una noche antes el médico de la selección llegó a nuestros cuartos en la concentración a pedirnos que nos tomáramos unas pastillas que él había llevado, fue más o menos a las 10 de la noche; al día siguiente algunos de los compañeros se sentían con un sueño inexplicable", recordó el capitán de la Selecta.

"De visita le ganamos a Haití 1-2 pero por problemas de sueño caemos aquí en San Salvador 0-3. La serie quedó empatada porque antes en las eliminatorias solo contaban los partidos ganados o perdidos, sin importar los marcadores; o sea que no existía el gol diferencia porque de haber existido nosotros habríamos quedado eliminados por Haití", aseguró.

Mario Monge, volante ofensivo de esa selección nacional, reafirmó las palabras de Mariona al señalar que "realmente fue un partido que ni nosotros mismos creímos lo que nos sucedió, veníamos de ganarle a Haití y cuando venimos supuestamente debíamos de ganarlo, hubo cosas que incidieron como la lesión de Pipo, hubo dudas sobre lo que se dijo en ese caso de las brujerías y la verdad no me explico lo que pasó esa tarde, no fuimos ni la sombra de lo que éramos en la cancha, sentíamos algo raro, como adormecidos, no fuimos los mismos en ese partido y en lo personal me ha quedado esa duda en mi vida y en mi carrera", destacó el volante de Alianza en esa época. "No creía y no comprendía cómo Haití nos goleó 0-3 en casa cuando solo necesitábamos empatar para clasificarnos al Mundial en México 1970 de forma directa. No rendimos lo que estábamos acostumbrados a rendir, es algo inexplicables lo que nos pasó esa tarde. El profesor Bundio insistía en el camerino al final del partido en que nos habían hecho brujería, en lo personal no me explico qué nos pasó en ese partido, no fue que hayamos subestimado a Haití, es una de las dudas que nos dejó el fútbol", aseguró.

Mientras que Gualberto "Pulpo" Fernández, portero de esa selección, no tuvo participación en los primeros dos duelos ante los haitianos pero sí recuerda lo que sus compañeros vivieron dentro de la cancha del estadio Flor Blanca.

"Habíamos ganado 2-1 en Haití y como no jugué en Puerto Príncipe si no que jugó Jorge Suárez el profesor Bundio lo volvió a poner en la portería, estuve en la banca y la verdad no creía lo que miraba en la cancha ya que no nos dimos cuenta de nada del tema de la brujería ya que él se peleó con ese brujo que Haití trajo y que estuvo tirando polvos atrás de las dos porterías".