Tapia: “La debilidad de México está en la media cancha”

Para Luis Omar Tapia, periodista de la cadena estadounidense Univisión Deportes, el juego de este domingo entre El Salvador y México será difícil para los dos combinados.

"Uno por el momento que está viendo el cuerpo técnico de la selección de México, encabezado por Juan Carlos Osorio, que no estará por sanción. Puede afectar a la selección mexicana, ya que Osorio maneja la selección mexicana y no va a poder estar. Me parece que la selección Centroamericana tiene que salir con todo. Tiene que ser inteligente. Son 90 minutos de fútbol. Creo que El Salvador tiene buenos jugadores para dar la pelea", aseguró el comunicador desde San Diego.

Para Tapia, la fortaleza de El Salvador ante México podría estar en el medio campo.

"De la forma en que está jugando México, todavía no sabemos si lo hará con línea de cuatro o cinco. Pero creo que la debilidad que ha mostrado México en los últimos partidos ha sido en la media cancha", apuntó el relator.