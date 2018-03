Tahití quedó a un paso del título

La selección de fútbol playa de Tahití demostró el porqué está en la élite del fútbol mundial en dicha especialidad al golear a Ecuador 9-1 en la segunda fecha de la Copa Pílsener que se disputa en nuestro país y declararse lista para ganar éste sábado ante El Salvador la sexta edición del torneo internacional que se realiza en las instalaciones del estadio Costa del Sol.Mostrando un fútbol práctico, depurado y sin tanta filigrana, los actuales subcampeones mundiales se pasearon literalmente en la cancha de arena del recinto deportivo que acogió ayer una regular cantidad de veraneantes que disfrutan de las vacaciones de la Semana Mayor.La selección polinesa sentenció prácticamente el duelo ante los sudamericanos en los primeros 12 minutos de juego cuando se fueron al descanso con un cómodo marcador de 5-0 gracias a los goles de Reimana Li Funck Kuee a falta de 10:50 minutos del descanso, Patrick Tepa de penal a 5:41 de juego, Tearii Labaste con 5:15 minutos de partido y doblete de Heimanu Taiarui para liderar con cuatro goles la tabla de romperredes de la Copa Pílsener 2017.Ecuador no pudo ante los oceánicos mostrar esa virtud que derrochó ante los salvadoreños en la fecha inaugural y soportó el fútbol depurado de los polinesos que no se esforzaron mucho en la cancha ya que los sudamericanos no fueron capaces de hilvanar un ataque decente frente a la meta de Jonathan Torohía que se estacó al parar un par de penales de los ecuatorianos.Los auriazules alcanzaron el gol del honor en la segunda manga del juego cuando Segundo Moreira batió por fin a Torohía cuando el cronómetro registraba 8:43 minutos para el final.En los últimos 12 minutos de juego, Tahití se dedicó a trasladar a su antojo la pelota a fin que los dueños de la mitad del Mundo corrieran más sobre la arena hasta alcanzar el 6-1 a falta de 9:45 minutos del pitazo final gracias al tanto de Labaste y firmar así su doblete ante los sudamericanos.Teva Zaveroni firmó el 7-1 con 7:46 minutos de juego con un derechazo de larga distancia que provocó que la pelota engañara la estirada del portero Jorge León.Tepa marcó el 8-1 al anotar su segundo gol en el partido cuando restaban 6:23 minutos del final.Labaste marcó su "hat trick" a falta de 3:46 minutos de juego con un sutil toque de cabeza que sorprendió al meta León de Ecuador para el 9-1 definitivo.