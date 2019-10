Sub 23 ganó en su primer juego de la gira por Estados Unidos

La selección nacional sub 23 dio un paso en firme en el inicio de su gira de fogueo por Estados Unidos. Anoche venció por 2-1 a New Hall Premier UPSL, con anotaciones de Ezequiel Rivas y Bryan Paz. Fue así el debut de Rodolfo Góchez como timonel del equipo nacional sub 23.

Ahora el siguiente juego de esta gira será este jueves frente a Leones Negros, de la segunda división de México. Este plantel preolímpico se prepara para encarar el eliminatorio de CONCACAF de marzo y abril, en Guadalajara.

A ese certamen irá por uno de los dos boletos disponibles para CONCACAF, en Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras el final del juego, el delantero aliancista, Boris Morales, resaltó la aplicación del equipo en el terreno de juego para llevarse el primer triunfo de la gira.

"El equipo tuvo muchas oportunidades a gol, pero lastimosamente no pudimos concretarlas. Vamos a seguir sumando. Ha sido un buen juego. Pero debemos seguir trabajando en lo que quiere el profesor, que el balón nos pertenezca y que controlemos el juego. Creo que nos estamos adaptando ", dijo Morales.

Morales cree que ahora lo más importante es apegarse al máximo a la idea de juego de Góchez, quien antes de esta gira solo había podido trabajar en un microciclo con este plantel.

"Hay que tratar de adaptarnos lo más rápido posible a la idea del profesor Góchez. Es un gran técnico. Ha venido a trabajar. Tiene ganas de triunfar. Le está dando la confianza al jugador. Esta es la oportunidad para demostrar que estamos para jugar en nuestros equipos", apuntó el delantero, quien marcó el segundo tanto para el triunfo por 2-0 ante a Panamá, en el de vuelta de la eliminatoria de UNCAF, de julio pasado.

Por ahora, la única baja de la selección sub 23 es su capitán, Roberto Domínguez, quien viajará con la selección mayor al Caribe, desde este miércoles para medirse este sábado ante Montserrat y tres días después ante Santa Lucía, por Liga B de Naciones de CONCACAF.