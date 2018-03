Sub 20 sufrió derrota y dijo adiós al Mundial de Corea

La selección salvadoreña sub-20 perdió su segundo partido de la fase triangular ante Estados Unidos por 2-1 y oficializó su eliminación. El representativo azul dio pelea, pero no pudo ante el oficio de los norteamericanos. La nota negativa también fue la bronca al término del encuentro.Los estadounidenses ganaron a México por 1-0 y un empate les basta para certificar su pase al Mundial, en tanto, era necesaria la victoria por tres goles de diferencia para que los cuscatlecos lograran el boleto.El partido no inició de la mejor manera para los cuscatlecos, pues al minuto 17, Emmanuel Sabbi aprovechó un fallo de la zona baja y tras un balón filtrado, superó al portero Martínez para el 1-0 a favor de los norteamericanos.Fue un golpe bajo a las aspiraciones de los salvadoreños. Luego, al minuto 24, Eryk Williamson puso el segundo. Este tanto llegó luego de hacerse con un rebote en los linderos del área y mandar un riflazo de larga distancia para el 2-0.A pesar de la desventaja, El Salvador siguió empujando y en una jugada rápida, Marvin Márquez puso el descuento. Esto gracias a un centro por la izquierda que encontró el ariete y de primera definió para el 2-1.Ya en la parte complementaria, El Salvador necesitaba de cuatro goles para llegar al Mundial. Sin embargo, el tiempo transcurría y los goles no llegaban.La cosa se complicó cuando al mintuo 79 se fue expulsado el cuscatleco Kevin Reyes al recibir su segunda tarjeta de amonestación. Sobre el final se armó la bronca que terminó con la expulsión de Saucedo, por los Estados Unidos, y de Marco Rodríguez, ambos por roja directa.Se cumplió el tiempo y el 2-1 en el marcador confirmó la eliminación cuscatleca. Con este marcador, Estados Unidos y México clasificaron al Mundial de Corea.