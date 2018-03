Sub 17 perdió ante Jamaica y se despidió del mundial

El sueño de El Salvador de seguir con vida en el Premundial sub 17 en Panamá finalizó de golpe al caer sin atenuantes y en un mar de errores ante Jamaica por 1-3 en el cierre de la fecha dos del grupo C.Dado la importancia que el juego revestía en los intereses de ambos países por mantenerse vivo en la competencia hasta la última jornada, los técnicos tanto de El Salvador como de Jamaica modificaron su relleno humano al que presentaron en sus sendas derrotas a manos de México y Estados Unidos respectivamente.Prado hizo tres movimientos en su nómina inicial, mandó al fasista Roberto López a la zaga izquierda por Cartagena, insertó al tecleño Diego Guatemala para que corriera toda la banda derecha de su medio campo y a la vez cambió su ofensiva con la inclusión desde un inicio del tigrillo Rolando Ramírez por Mauricio Gómez y a Ronald Cerritos del DC United en vez de Fernando Villalta.Los nervios valoraron más por el bando cuscatleco que se salvó a los nueve minutos cuando el meta Romero le archicó el remate franco de McIntosh.El Salvador respondió un minuto después con el remate de Cerritos que el portero Griffiths atajó sobre su costado derecho.La Selecta trataba de manejar los tiempos de juego pero descuidada su retaguardia cuando Jamaica recuperaba el balón y lo pagó caro al 17' cuando una pelota mal cubierta por los centrales Chevez y Ávila a la espera de la salida de Romero generó el gol caribeño por intermedio de McIntosh que se quitó primero la salida del meta nacional para rematar a placer con la meta vacía para firmar el 0-1.Para el segundo tiempo los cambios en el plantel nacional no se hicieron esperar cuando Fernando Villalta y Denis García ingresaron por Ramírez y Guatemala y recién al 53' Cerritos marcó el empate por la vía del penalti.La inclusión de García por la banda izquierda ayudó a la Selecta sub 17 creará más llegadas de gol por ese sector ya que el jugador del Turín arrastró marcas que eran aprovechadas tanto por Cerritos como por Villalta para llegar de forma franca sobre la meta caribeña.Jamaica se complicó más al 62' cuando el defensor Allen miró la segunda amarilla por falta sobre Villalta y dejó con 10 jugadores al plantel jamaicano.El empuje del plantel cuscatleco no alcanzó ya que al 82' el juez Harris sancionó penal a favor de Jamaica por una supuesta mano de Chevez que cobró mal el volante Parris al atacarlo el meta Romero, pero el "7" jamaicano tomó el rechazo del meta nacional para anotar el 1-2.El desorden mental y las ansias descontrolaron a El Salvador al no ser capaz de llegar a la meta jamaicana cuando su plantel ya no tenía el arresto físico para llegar a la meta nacional hasta que otra desconcentración, ahora del meta Romero al despejar la pelota con la mano fuera de su área lo que provocó un tiro libre que Parris convirtió en gol al 90+1' para cerrar otro capítulo más de fracasos a nivel juvenil.