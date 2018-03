Sub-17 de EUA con cuatro jugadores de MLS al Premundial

John Hackworth, seleccionador sub-17 de Estados, definió su nómina de 20 jugadores para encarar el Premundial de CONCACAF, que se disputará en Panamá a partir del proximo viernes hasta el 7 de mayo. El plantel gringo comparte grupo con El Salvador, México y Jamaica.En la nómina del plantel gringo, que enfrentará a El Salvador el 29 de abril, destacan cuatro jugadores que firmaron contratos de jugador de Major League Soccer en 2016: los centrocampistas Chris Durkin (DC United) y Chris Goslin (Atlanta United FC), y los delanteros Andrew Carleton y Bryan Reynolds (FC Dallas)Esta es la nómina del plantel estadounidense para el Premundial sub-17:Carlos Joaquim Dos Santos (Benfica; Philadelphia, Pa.), Justin Garces (Kendall SC; Miami)Christopher Gloster (New York Red Bulls; Montclair, N.J.), Jaylin Lindsey (Sporting Kansas City; Charlotte, N.C.), James Sands (New York City FC; Rye, N.Y.), Arturo Vasquez (FC Golden State; Mira Loma, Calif.), Akil Watts (IMG Academy; Fort Wayne, Ind.)George Acosta (Weston FC; Hollywood, Fla.), Taylor Booth (Real Salt Lake AZ; Eden, Utah), Christopher Durkin (D.C. United; Glen Allen, Va.), Blaine Ferri (Solar Chelsea SC; Southlake, Texas), Christopher Goslin (Atlanta United FC; Locust Grove, Ga.), Indiana Vassilev (IMG Academy; Savannah, Ga.), Adrian Villegas (Portland Timbers; Hood River, Ore.)Ayomide Akinola (Toronto FC; Brampton, Ont.), Andrew Carleton (Atlanta United FC; Powder Springs, Ga.), Zyen Jones (Atlanta United FC; Clarkston, Ga.), Bryan Reynolds, Jr. (FC Dallas; Little Elm, Texas), Joshua Sargent (Scott Gallagher Missouri; O’Fallen, Mo.) Timothy Weah (Paris Saint-Germain; Rosedale, N.Y.)