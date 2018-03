Sub 17 cerró participación en premundial con otra derrota

Un gol de Zyen Jones al 51' fue suficiente para que Estados Unidos derrotara 0-1 a El Salvador y cerrara líder con tres triunfos El grupo "C" del Premundial sub 17 que se desarrolla en Panamá.La derrota cuscatleca, la tercera en fila en la competencia, sembró a los juveniles salvadoreños en el último lugar de su grupo, con un solo gol anotado (de penal) y 10 recibidos.Pese a aa derrota anunciada, el noveno duelo en la historia desde 1983 entre selecciones sub 17 de El Salvador y Estados Unidos celebrado ayer en suelo panameño fue en cierta medida parejo, especialmente en los primeros 45 minutos donde El Salvador supo aguantar la presión de los norteamericanos que presentó a un equipo alterno pero con el suficiente oficio y rodaje que otorga dos años de ardua labor.Más allá del notable dominio que ejercieron los juveniles estadounidenses sobre el terreno norte defendido por la Azulita, lo cierto es que en ningún momento el plantel que maneja John Hackworth logró romper la concentración que mostró la zona baja salvadoreña que solo tuvo una desconcentración en su zona baja, la que propició el gol.