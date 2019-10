Juan Carlos Portillo revela cómo maneja la presión la selección

Juan Carlos Portillo ha sido titular en los últimos cinco partidos de selección. Con el encuentro del sábado, ante Montserrat, ya acumula 10 participaciones internacionales.

El jugador de Alianza apareció para sorpresa de muchos en la banda izquierda, en lugar de Denis Pineda. Le tocó más una labor de marca que su típico juego de desbordes porque el rival también complicó.

"Cabra" analizó este último partido, por la Liga de Naciones, en exclusiva con Deportes Grupo LPG.

¿Era presión extra para ustedes que Dominicana había ganado y se alejaba tres puntos de El Salvador en la clasificación?

Nosotros nos hemos propuesto sumar la mayor cantidad de puntos en estos juegos de visita. No nos fijamos en el otro partido. Queríamos tener tranquilidad y confianza para encarar el otro juego. Por lo que está afuera del entorno de la selección se genera cierta presión, pero entre nosotros hablamos que eso no debe ser motivo para no salir a jugar como el técnico lo indica, creo que sí nos presionamos nos vamos a equivocar más, nosotros estamos convencidos del trabajo que se está haciendo.

¿Qué se hablaba en el equipo cuando se fueron al descanso con ventaja de un gol?

Sabíamos que era importante terminar ganando el primer tiempo, lo que se habló fue de tratar de que no nos anotaran y buscar el arco rival en el segundo tiempo, tratar de mantener la pelota el mayor tiempo fue clave.

Tu compañero Fito Zelaya cerró la cuenta. ¿Cómo toman en selección que este delantero se haya reencontrado con el gol?

Importante para él porque le genera confianza para los próximos juegos, nosotros sabemos de la calidad que tiene y necesitamos que tome confianza.

¿Te imaginabas que el partido podría ser trabado y al pelotazo, por la cancha y el rival?

Todos los juegos son complicados, venir aquí no es fácil, son equipos que te complican siempre, porque aunque no tenga una liga sus jugadores han aprendido mucho y la fuerza les ayuda mucho. El partido fue así porque también ellos buscaron la forma de taparnos las salidas.

Tres puntos ya están seguros para El Salvador pero falta Santa Lucía. ¿Cómo te imaginas ese partido el martes?

Somos conscientes de ir partido a partido, no debemos descuidarnos. Una vez más saldremos a buscar una victoria que es lo que nos sirve únicamente.

¿Qué piensas de que sigan dependiendo de sí mismos para mantenerse en el sexto puesto de CONCACAF, pese a la presión de Canadá, Curazao y Panamá?

Es lo que buscamos, no depender de nadie, y eso lo hemos hablado. Clasificar solo depende de nosotros y vamos a tratar que sea así hasta el final, para este grupo es importante llegar a la ronda final de la eliminatoria, porque se está más cerca del Mundial.