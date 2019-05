''Será un privilegio jugar contra Japón''

Jaime Alas está a la expectativa de unirse esta semana a la selección nacional para participar de los amistosos contra Haití (2 de junio) y Japón (9 de junio) previo a la Copa Oro 2019. Antes, completa una semana de trabajo físico con su club Rojos del Municipal de Guatemala.



En una entrevista para El Gráfico, el jugador salvadoreno habló del reciente torneo local con su equipo, donde se quedó sin chance al título y los compromisos internacionales con la selección.

Tras finalizar tu último torneo con Rojos del Municipal, ¿qué te dejó llegar hasta la liguilla?

Difícil lo que nos pasó, no queríamos llegar a esta instancia de jugar liguilla si no como equipo grande teníamos que pelear semifinales y una final. En lo personal me siento bien, marqué cuatro goles gracias a Dios pero triste por no llegar a la final.

¿Desde cuándo has reanudado los entrenos con tu club y hasta qué fecha estarás con ellos para unirte a Selección?

Rojos está entrenando esta semana porque hay amistosos en Estados Unidos. Por eso, después de quedar eliminados en liguilla, se descansó solo una semana.

Hace unos días te entrevistaron en Guatemala y dijiste que querías continuar con Rojos, club donde portaste el gafete de capitán el último torneo ¿Qué te han dicho en el equipo, cuentan siempre contigo?

Ya son casi 5 años de estar acá, la gente me quiere, la institución me quiere pero el respeto se demuestra adentro de la cancha. Portar el gafete en un equipo de nombre en Centroamérica es un privilegio, pongo siempre ganas en cada partido y gracias a Dios tengo el respeto de mis compañeros.

¿Cómo has logrado mantenerte como legionario? Muchos no logran estar más de un torneo o un año fuera de El Salvador.

Es difícil, cuando vine acá lo hice inicialemente sólo por seis meses pero me fue bien y gracias a Dios pude extender contrato y cuando salí campeón logré renovarlo (2017). Ahora me restan seis meses más y espero que me vaya bien y si no, bienvenido sea donde me toque ir.

Ya tienes 4 años de no jugar en la liga salvadoreña. ¿Qué te pareció la última final entre dos equipos históricos como Alianza y Águila?

Fue una final muy complicada de explicar, quizá los dos equipos entraron con nerviosismo. Me gustó que se fueran a los penales y allí fue una muerte súbita, estaba para cualquiera. Mis respetos para las aficiones de Águila y Alianza.



En la agenda de la selección hay dos amistosos: Haití en Estados Unidos y Japón. ¿Qué te parecen estos dos rivales?

Los dos rivales son difíciles, son buenos amistosos y servirán para dar pelea en Copa Oro. Como equipo nacional venimos en alza con los resultados obtenidos y hay que sacarle provecho y hacer un buen papel.

Nunca habíamos enfrentado a Japón en partidos internacionales, ¿qué te parece un rival que contará con 11 jugadores que estuvieron en el Mundial Rusia 2018?

Japón es un rival de alto nivel y en el Mundial de Rusia dejó buenas sensaciones. Hay que aprovechar esos rivales porque es un privilegio jugar esos partidos, tenemos que hacer un lindo partido y encararlo con profesionalismo.

El 2019 es un año cargado para la Selección. En junio se disputa la Copa Oro y luego se reanuda la Liga de Naciones en su formato de fase de grupo. ¿Qué expectativas tienes en esas dos competencias oficiales?

Primero debemos pensar en la Copa Oro, luego habrá tiempo para centrarnos en la Liga de Naciones que será una prueba exigente para nosotros porque hay que mentalizarnos en sacar buenos resultados. Ese torneo será difícil porque quedamos en la Liga B. Habrá promoción y descenso.

De la generación de jugadores, eres el jugador con más participanes en una Copa Oro. ¿Cómo asumes esto?

Es un privilegio jugar otro torneo con mi Selección, es una bendición vestir esta camiseta y sería mi tercera Copa Oro (2011, 2015 y 2019, no estuvo en las ediciones 2013 y 2017) y tengo que aprovecharlo.

Del grupo de Copa Oro 2019, ¿qué piensas de enfrentar a Honduras, Jamaica y Curazao?

Es un grupo difícil. A Curazao lo enfrentamos en 2015 por la eliminatoria mundialista y en la Copa Oro 2017 y nos costó mucho. Cuenta con jugadores rápidos y fuertes, Honduras es un rival difícil siempre en el área y con Jamaica recientemente jugamos en la fase previa de Liga de Naciones y sus jugadores son también fuertes pero a los tres rivales se les debe jugar a un toque y a ras de piso para hacerles daño.