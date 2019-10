Selecta dejó mal sabor de boca en los técnicos

El Salvador derrotó 2-0 a Santa Lucía en la ciudad de caribeña de Gros Islet en el marco de la jornada cuatro de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF, pero lo hizo con poco fútbol y emulando el lento accionar de su rival durante casi todo el partido, esa y otras consideraciones brindaron técnicos nacionales de la primera división quienes tuvieron la oportunidad de ver el partido de la Selecta y sacar sus propias conclusiones.

“Es increíble que uno como entrenador anticipa las cosas porque miré el partido con unos colegas y les dije que jugando mal todo el segundo tiempo se iba a anotar el segundo gol y así sucedió”, destacó Edwin Portillo, timonel de Isidro Metapán.

El estratega metapaneco afirmó que ”ha sido sufrido el triunfo porque ellos (Santa Lucía) hay que reconocer que tienen un nivel de juego bajo, donde nuestros jugadores le apostaron al contraataque y siento que eso nos salvó, dos errores de su defensa nos permitió ganar el partido, ha sido una gran noche de Henry (Hernández) quien salvó a la selección con tres atajadas, pero sinceramente no me gustó la defensa ya que dimos libertades pero ellos no fueron capaces de anotar sus ocasiones de gol y nosotros sí, se crearon igualdad de condiciones como en el Cuscatlán pero al final no me gustó para nada el juego”, sentenció “Bochinche” Portillo.

Por su parte, Marvin Benítez, técnico de Jocoro, aseguró que “me parece que jugamos similar al primer partido contra ellos en el Cuscatlán, nos enredamos sin razón y ganamos gracias a que nos aprovechamos de sus limitaciones futbolísticas. Lo único que rescato del partido es que ganamos, pero mostramos muy poco fútbol ante un rival inferior a nosotros y eso refleja que existen otros factores que han incidido en ese pobre fútbol mostrado”.

Mientras que para Guillermo Rivera, técnico de FAS, “lo que rescato del partido es que se ganó, es lo importante de todo esto por lo que se viene a futuro a la selección, pero no me dejó una sensación de tranquilidad en el equipo, solo rescato el resultado pero habría sido peor si no ganábamos ese juego”, indicó.

Sobre el partido, Memo Rivera señaló que “esos partidos ante los caribeños en su zona siempre han sido complicados; por ratos el rival exigió no porque estaba en su casa, nosotros hicimos que ellos respondieron, pero se ganó pese a que se logró con mal fútbol y me quedo con eso, con el resultado”, acotó.