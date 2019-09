Selecta de playa viajará el 7 de octubre a Catar

La selección de fútbol playa de El Salvador afrontará su último evento del año con los Juegos Mundiales de Playa en Doha, Catar. En conferencia de prensa organizada por el Comité Olímpico de El Salvador (COES), se confirmó que el equipo nacional viajará el 7 de octubre, cuatro días de su debut.

El técnico Rudis González Gallo anunciará en la última semana de septiembre la lista definitiva de 12 jugadores, donde estará Agustín Ruiz tras cumplir sanción de 6 partidos por parte de Beach Soccer World Wide; así como tres elementos más de su cuerpo técnico y el Jefe de Misión del COES, Fabrizzio Hernández.

González Gallo explicó que ''Tin'' quedó limpio de una sanción que recibió en agosto, tras la expulsión contra Panamá en semifinales del Clasificatorio de Concacaf a los Juegos Mundiales de Playa.

''Agustín cumplió el primer partido al no jugar la final del Clasificatorio y se le inscribió en el torneo invitacional (Goalfun China - Latin America) este mes en China para cumplir con los restantes cinco partidos. Está limpio'', apuntó.

El entrenador dijo que Ruiz está animado para competir en estos Juegos Mundiales, donde enfrentarán a Rusia, Japón y Uruguay, tres selecciones que estarán en la Copa del Mundo de Beach Soccer en Paraguay.

''Sabemos la calidad que tiene Agustín y el rol que tiene en la Selección, es un líder que confía en sus compañeros y en el cuerpo técnico. Me alegra que anda muy alegre, metido con el grupo, con buena actitud y eso necesita un atleta, tiene qure estar contento haciendo su trabajo'', dijo Rudis González.

Ruiz habló de quedar solvente de un castigo de BSWW. ''Esa sanción fue complicada porque me afectó a mí y al grupo, fue importante que me inscribieran en China para quedar limpio para los Juegos de Catar. Ya estoy entrenando para aportarle al grupo''.

Por otra parte, Rudis Gallo ha incorporado en la preparación del equipo a Elías Ramírez como asistente técnico. Sin embargo, por cupo, no lo acompañará en Catar.

''Elías no viaja porque está proyecto al equipo masculino pero es el responsable del femenino'', apuntó González Gallo.



Elías Ramírez, en tanto, mencionó ''Lo tomo a bien porque estar con el grupo, fortalece mis conocimientos del profesor Gallo hacia mí. Me servirá para cuando concentre a la Selección Femenina''. Del cambio generacional en los Guerreros de Playa, agregó ''es importante porque hay muchachos que vienen de un largo proceso. Han formado parte de microciclo anteriores y ahora están dando los frutos para que la Selección no caiga y sea siempre una potencia mundial''.