Seleccionados sub 17 recibieron indemnización por robo de celulares

Los jugadores sub 17 de El Salvador recibieron ésta tarde de parte de la gerencia del Hotel Riu Plaza de Panamá la suma de un mil ochocientos dólares ($1,800) en concepto de indemnización por la pérdida de 18 celulares pertenecientes a los seleccionados juveniles, hecho ocurrido el pasado fin de semana por la noche en el hotel sede de El Salvador en el marco del Premundial de la CONCACAF con sede en tierra canalera."Hablé anoche con el gerente del hotel (Olivier Cramaille) y tocamos el tema de nuestra denuncia pública sobre el robo de los celulares de los chicos. El señor cambió su manera de pensar y a pesar que ratificó que el hotel no puede costear la pérdida de los aparatos telefónicos si nos entregó ésta tarde luego del almuerzo un aporte de un mil ochocientos dólares que en cierta medida ayudará a los jugadores", externó Eduardo Lara, coordinador de selecciones juveniles de nuestro país.El técnico colombiano confirmó que "el dinero me lo entregaron hoy, son $100 dólares para cada jugador que extravió su celular los cuáles se les entregará hoy cuando retornemos al hotel luego del juego ante Estados Unidos", explicó."Pero queremos aclarar que el hecho que el hotel haya dado ésta especie de indemnización monetaria, las investigaciones del robo que fue objeto la delegación salvadoreña en este Premundial dentro de sus instalaciones por parte del Ministerio Público de Panamá siguen su curso", acotó Lara.