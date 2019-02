Seleccionador sub 17: "El juego ante Guyana es el más importante"

Ernesto Góchez, seleccionador sub 17, indicó que será difícil el camino para obtener uno de los cuatro boletos para el Mundial de Perú 2019.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) realizó este martes el sorteo para el Premundial sub 17 de 2019. Este certamen se disputará en tres rondas.

Los clasificatorios de la primera ronda se llevarán a cabo del 16 al 24 de marzo (Grupos A y C) y del 1 al 9 de abril (Grupos B y D), mientras que el Campeonato Final (Grupos E, F, G, H y fase eliminatoria) se llevará a cabo del 1 al 16 de mayo.

En ese torneo final en donde El Salvador fue ubicado en el grupo G junto a Haití, Guyana y Honduras, este último como cabeza de serie. De cada uno de los grupos E, F, G y H, pasarán tres planteles a la siguiente ronda.

El equipo nacional superó la primera fase eliminatoria, porque ahora es el número 12 en el ránking sub 17 masculino de CONCACAF.

ANÁLISIS DE GÓCHEZ

Sobre ese grupo, el timonel de la selección sub 17, Ernesto Góchez, dijo que el camino será complicado como en todo Premundial.

"No va a haber rival a vencer. Es uno contra todos y tenemos que buscar ese objetivo principal, que es ser primero de grupo. Pero si queremos serlo ahora tenemos que pensar en el juego más importante, que será el primero contra Guyana, el 1 de mayo", indicó el timonel.

"(El choque inaugural) es el que te da para liberar nervios. El primer juego tiene que ser nuestra final. Es el que nos va a permitir abrirnos un camino", añadió Góchez en charla con EL GRÁFICO.

EL TORNEO, DESGLOSADO

Después de la fase de grupos, los tres mejores equipos de cada uno de los grupos clasificarán a la fase eliminatoria, uniéndose a los cuatro ganadores de la etapa de clasificación en los octavos de final.

La fase eliminatoria de la competencia se jugará en su totalidad en un formato de eliminación de un solo partido, y los semifinalistas se clasificarán automáticamente para la Copa Mundial sub 17 de la FIFA Perú 2019.

HONDURAS

Por su parte, José Valladares, timonel sub 17 de Honduras, cree que le tocó un grupo parejo: "Nos toca jugar ante El Salvador, que ha venido haciendo las cosas bien. Pero no hay que descartar a Haití y a Guyana".

"Independientemente de que pasen tres de cuatro equipos a la siguiente fase, tenemos que encarar este torneo con mucha responsabilidad", apuntó el tinonel de la selección de la 'H'.

Por otra parte,Valladares indicó que por el resultado de este sorteo queda suspendido el amistoso de la primera semana de marzo.

"Ya no se va a poder. En el fútbol no se oculta nada, pero no es recomendable a esta altura jugar ante El Salvador, que será nuestro rival en fase de grupos", dijo el estratega del combinado sub 17 catracho.