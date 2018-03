Selección tendrá nuevo capitán esta tarde ante Honduras

El estratega Eduardo Lara tendrá que designar un nuevo capitán para el juego de la selección mayor contra Honduras, programado para esta tarde, en el estadio Robert F. Kenedy de Washington.



Debido a que Andrés Flores y Darwin Cerén no fueron prestados por sus equipos por ser partido que no es en fecha FIFA, el estratega colombiano se quedó sin sus primeras dos opciones para el capitanato. Luego, el nuevo zaguero de Alianza, Henry Romero, tercera opción de Lara para portar el distintivo no será titular ante Honduras. Por lo tanto, el seleccionador tendrá que designar un nuevo capitán para el choque de esta tarde.



Tras ser consultado por EL GRÁFICO sobre quién llevará el distintivo, el estratega dijo que tenía que definirlo en las próximas horas.



Por lo que ensayó ayer el timonel cafetero, la Azul podría salir ante Honduras con Benji Villalobos en el arco. En zaga lo haría con línea de cuatro conformada por Roberto Domínguez, Iván Mancía, Juan Barahona y Bryan Tamacas. En el medio campo estarían Raúl Renderos, Víctor García, Dennis Pineda, Gerson Mayén y Óscar Cerén. En el ataque estará solo Rodolfo Zelaya.