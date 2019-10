Selección sub-23 pierde con equipo de liga de plata previo a gira por Estados Unidos

En su tercer día de trabajo, luego de dos meses sin activación, la selección sub-23 disputó este miércoles un juego de preparación previo a su gira por Estados Unidos.

En la cancha sintética de la FESFUT enfrentó a Brujos Mario Calvo de Segunda División y perdió con marcador 0-1.

El juego se definió a los 66 minutos en una acción a balón parado, desde el sector derecho, donde Julio Rivera cobró un centro que alcanzó a conectar de cabeza Mayer Gil Hurtado para estrellar la pelota en el travesaño y, en el rebote, Diego Chévez anticipó a los zagueros.

En la segunda parte, la sub-23 gozó de opciones a gol que no alcanzaron a concretar Josué Rivera, Ezequiel Rivas y Marvin Aranda.

El técnico Rodolfo Góchez alineó con Mario González, Kevin Menjívar, Ronald Rodríguez, Alexis Renderos, Fernando Castillo, Andrés Hernández, Kevin Reyes, Boris Morales, Marvin Aranda, Ezequiel Rivas y Bryan Paz.

En el tiempo secundario hubo variantes en el cuadro nacional: Josué Rivera, Luis Méndez, Dixon Rivas, Henry Argueta y Josael Saravia.

El defensor Kevin Menjívar, quien milita en Once Deportivo, mencionó que "sabemos que no sería un partido fácil porque nos estamos conociendo de nuevo y con un sistema nuevo de trabajo en esta selección. Creo que el resultado no refleja lo que se vio en el partido".

Andrés Hernández, volante que juega para Santa Tecla y quien es pieza titular en el esquema de la preolímpica, agregó: "Fue un partido que nos sirvió de mucho para ajustar algunos detalles, es el primer partido con el nuevo cuerpo técnico y el sacrificio estuvo bueno pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar y hay seis meses para la competencia en Guadalajara".

Esta selección viajará a Los Ángeles porque en cinco días inicia una serie de cinco partidos de fogueo, donde visitará tres ciudades más y el día 15 cierra con la Sub 23 de Estados Unidos.