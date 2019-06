Selección sub-23, por confirmar amistosos con equipos de tercera y segunda división 

El técnico de la selección sub-23 Guillermo Rivera dio a conocer la tercera convocatoria para el nuevo microciclo de trabajo preparativo para los partidos ante Panamá, en la eliminatoria preolímpica rumbo a los juegos de Tokio 2020.



En pláticas con El Gráfico, el "Che Memo", como es conocido, reveló que para esta nueva semana tiene pensado disputar dos juegos amistosos: uno el martes 18 de junio a las 3:00 de la tarde contra el Mar y Plata de la tercera división y otro contra el 11 Lobos del circuito de plata, el cual sería programado para el jueves 20 de junio.



"Ya vamos a pasar la programación de esta tercer microciclo, queremos que los muchachos se vayan soltando, porque las dos semanas que hemos tenido han sido un poquito fuerte la preparación hacia lo que queremos llegar con ellos. Vamos a tener un partido el día martes ahí mismo en la federación con el Mar y Plata de la tercera división, ellos se pusieron a la orden, y esperamos que el día jueves se juegue con el 11 Lobos, se está por confirmar todas esas cositas", dijo Guillermo Rivera.



Por otra parte, Guillermo Rivera expresó sentimientos de satisfacción tras culminar la segunda semana de trabajo con el combinado nacional. El estratega nacional explicó que la semana recién culminada fue físicamente dura para los muchachos y que por eso, en la tercera semana se enfocarán en plasmar la idea de juego que quiere para enfrentar a Panamá.



"Después de los dos microciclos que hemos tenido con los muchachos estamos contentos con los del cuerpo técnico, ves la disponibilidad, la actitud y eso me parece bien del grupo, esperamos consolidarlo más, se ha dicho que vamos a tener poco tiempo, pero creo que podemos llegar ahí por el mes de julio en condiciones aceptables", expresó.



De los legionarios que buscan un cupo dentro del combinado nacional, Guillermo Rivera dijo que esta semana seguirá viéndolos, el único que ya no estará será Jordan Vásquez, que venía de una academia en Inglaterra.



"Esta semana seguiré viendo a los chicos que vienen del extranjero, con sus propios recursos, el único que no seguirá es Jordan Vásquez, que se lesionó del tobillo en unos trabajos que realizaron en la playa", concluyó.

AQUÍ LA LISTA DE LOS CONVOCADOS SUB-23 DE ESTA SEMANA: