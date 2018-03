Selección sub 20 no entrena con equipo completo y causa el enojo de su entrenador

De cara a los amistosos contra Estados Unidos, programados para este domingo y el próximo martes, en Miami, el técnico de la selección sub 20 salvadoreña, Eduardo Lara, indicó que no ha podido tener un microciclo completo con sus jugadores, debido a que los equipos los han estado solictando para el torneo de reservas.

La paciencia de Lara se agotó y hoy, luego de la práctica, trajo a cuenta todos los problemas que ha tenido con el plantel sub-20, que competira desde el 19 de este mes en el Premundial de CONCACAF en Costa Rica, por una plaza al Mundial de Corea 2017.

"Semana tras semana se hace la convocatoria a los clubes, pero luego no los pueden enviar porque tienen la Copa El Salvador, torneo de reservas, etc. El trabajo acá se ve diezmado, porque nunca voy a tener el grupo completo. Siempre tengo jugadores que tienen que estar yendo a sus clubes antes de lo previsto. Así se hace imposible poder trabajar con este grupo. Hay que trabajar mucho con este grupo. Uno quiere armar este equipo y nada menos hoy no tuve la defensa y dentro de tres días voy a ir a jugar contra Estados Unidos. Cuando las cosas no se dan, el agua cae para el cuerpo técnico", apuntó Lara, evidentemente molesto.

El estratega pidió la colaboración de los equipos que aportan jugadores a la selección sub 20 para que en la próxima semana pueda contar con el grupo completo.

"Este 15 de febrero nos vamos al Premundial y no podemos hacer una práctica completa, porque no tenemos los jugadores", agregó el estratega.

"Yo ya me he aguatando demasiado. Estamos a días del Premundial. Esta es la única selección que no puede tener sus jugadores completos. Este es el único lugar en que no se puede hacer. Esta es la selección nacional. Estos jugadores tendrían que estar a tiempo completo con la selección y están ahora con sus clubes. Es difícil poder ir a buscar el boleto al Mundial, pero se hace más difícil si no puedes contar con los jugadores", indicó Lara.

CALENDARIO DE LA SUB 20 EN EL PREMUNDIAL

Domingo 19 de febrero / Estadio Ricardo Saprissa

Costa Rica vs El Salvador

Miércoles 22 de febrero / Estadio Nacional

El Salvador vs Bermudas

Sábado 25 de febrero / Estadio Nacional

El Salvador vs Trinidad y Tobago