Selección sub 17 salvadoreña se queda sin entrenador

El secretario general de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Luis Pérez Guerrero, confirmó hoy que este viernes por la tarde notificó al entrenador nacional Erick Dowson Prado el final de su relación contractual con la entidad.

Prado dirigía a la selección nacional sub 17 y acababa de regresar del Premundial de CONCACAF, en el que la azul y blanco quedó última de su grupo, ante México, Jamaica y Estados Unidos.

"Ya se le notificó que su contrato ha terminado, pero no puedo decir las razones. Solo le dije que no iba a seguir siendo parte la FESFUT", apuntó Pérez, en plática con EL GRÁFICO.

Prado dirigió a la sub 17 desde enero de 2016. Primero preparó a ese plantel para competir en el torneo eliminatorio de UNCAF en Costa Rica, en noviembre. Ahí logró el boleto al Premundial de Panamá, que se disputó hace dos semanas.

En el torneo de CONCACAF, Prado y la selección su -17 no pasaron de la fase de grupos. Cayó por 6-0 ante México; perdió ante Jamaica por 3-1 y por 1-0 ante Estados Unidos.

Este medio buscó la versión de Prado, pero el estratega no atendió la llamada de este medio. Este sábado Prado no dirigió a la sub 17 en la semfinal del torneo local contra la ADFA de San Miguel. Fue su asistente Alex Rodríguez quien se hizo cargo de ese plantel y quien estaría al frente del grupo de manera interina.