Selección salvadoreña ya pasó el examen, según entrenadores y jugadores

Jugadores y técnicos entrevistados por EL GRÁFICO dijeron estar satisfechos con el papel de la selección salvadoreña en la Copa Oro de CONCACAF 2017. Los especialistas avalan el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores, y hasta revelan qué seleccionados han destacado en la competición.Bladimir Díaz, delantero colombiano del AD Chalatenango, encerró el trabajo de la azul y blanco en una palabra: "Genial".A su criterio, la selección le ha demostrado a muchos que estaban equivocados. "A méxico se le jugó bien y a Jamaica no se diga, se mereció ganar", dijo el cafetero, quien se considera un aficionado salvadoreño más, ya que está casado con una cuscatleca.Díaz destacó el trabajo de jugadores como Rodolfo Zelaya, Narciso Orellana, Bryan Tamacas y Rubén Marroquín. No así el de Alexánder Larín y Darwin Cerén, quienes a su juicio han quedado debiendo."Larín y Cerén están debiendo, no por capacidad, sino por lo poco que han demostrado, pero ellos tienen capacidad. Además, por ser un torneo corto el profesor (Eduardo) Lara tiene que hacer cambios rápidos y mover piezas que no estén funcionando", agregó Díaz.A su criterio, el once titular que salió contra Jamaica es el que debe salir contra Estados Unidos, este miércoles.Juan Barahona, lateral izquierdo del Santa Tecla y uno de los jugadores que quedó fuera de la nómina final para Copa Oro, se inclinó por jugadores como Narciso Orellana, Dennis Pineda y Derby Carrillo."Están jugando bien mantienen el balón, hay un juego constante y movilidad", comentó.Raúl González, ex Universidad de El Salvador (UES) y nuevo fichaje del Audaz, también se mostró complacido con el trabajo de la selección."Lo dije desde el inicio, como salvadoreño tengo que apoyarlos sea como sea, pero ahora que he visto su trabajo pienso que están jugando muy bien. Cada vez van mejorando más, contra México lo hicieron bien y solo un par de errores que se cometieron dieron el resultado negativo. Contra Jamaica se tuvo que haber ganado, pero el arbitraje afectó", señaló.DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICOLos técnico Edwin Portillo, del Isidro Metapán, y Guillermo "Memo" Rivera, del Ilopaneco, también dieron buena nota a la azul y blanco en la fase de grupos."Se ve que van mejorando y si continúan en el torneo pueden dar la sorpresa", dijo Portillo, quien cree además que la selección muestra un juego rápido e inteligente."La selección de Jamaica es buena, pero la hicieron ver mal. El arbitraje nos afectó, a pesar del poco tiempo que llevan trabajando juntos se ve que han agarrado la idea del profesor y se ve una buena selección. Los jugadores que comenzaron mal, como Derby Carrillo y Nelson Bonilla, están jugando mejor", dijo "Bochinche".Contra Estados Unidos, Portillo cree que tienen que salir con mucha confianza, ya que la capacidad la tienen. "No hay que temer por el hecho de que se va a jugar con el local, tienen que salir a mostrarse y a dejar claro que las críticas son inmerecidas. Creo que hemos sido hasta muy duros con ellos, pero eso a la vez les permite crecer", valoró el técnico nacional."Memo" Rivera, quien además fue parte de selecciones nacionales, opinó que los seleccionados que eligió Eduardo Lara son parte de lo mejor que hay en el país y que eso se refleja en esta Copa Oro."Manejan una buen idea de juego, vienen mejorando. Jugadores como Bryan Tamacas y Narciso Orellana lo vienen haciendo bien. Contra Estados Unidos va a ser duro ya que nos van a salir con lo mejor que ellos tienen, van a sacar a su gente de experiencia, pero hay que confiar y jugarles de tu a tu", consideró Rivera."Tenemos que volver a creer en nuestra selección. Por todo lo que pasó algunos de ellos no querían ni volver a vestir la camisa azul y blanco, pero tienen que hacerlo y demostrar que en El Salvador hay buen fútbol. En estos momento hay un buen grupo de veteranos y novatos, hay que jugar bien y no ser mediocres, no quedarnos con que pasamos a la siguiente ronda, sino soñar con llegar a semifinales y más allá", finalizó.