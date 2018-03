Selección salvadoreña volvió a casa tras derrota ante Ecuador

Selección ya se encuentra en el país después de su juego amistoso ante @FEFecuador pic.twitter.com/zNRbT556dn — La Selecta (@LaSelecta_SLV) 14 de junio de 2017

Seriedad y cansancio reflejaron los rostros de algunos jugadores del combinado salvadoreño tras su arribo al país, esta mañana.Los jugadores de la selección de El Salvador retornaron al país después del partido amistoso contra Ecuador en Nueva Jersey, que perdieron por 0-3.Edwin Sánchez, Bryan Tamacas, Alexánder Larín y el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Lara llegaron esta mañana a suelo cuscatleco, según informó la FESFUT en su cuenta de Twitter.En la Copa Oro, El Salvador está en el grupo C junto a México, Jamaica y Curazao.En plática con EL GRÁFICO, el presidente de la FESFUT, Jorge Rajo, confirmó que con el juego ante Ecuador se cerró la etapa de fogueos para el combinado nacional de cara a Copa Oro. En ese torneo regional, la selección de El Salvador debutará este 9 de julio ante México."Ya estamos claros con el profesor Lara que se va a concentrar para el trabajo de Copa Oro. Le queda trabajar con los jugadores", apuntó el dirigente federativoRajo dijo que el timonel colombiano tiene todo el apoyo para seguir al frente de la selección mayor, cortando los rumores de que el técnico colombiano podría dejar su puesto próximamente."Este tipo de rumores, que ante Ecuador fue el último partido de Lara con la selección, lo sacan los que no quieren a Lara. Yo no sé si los enemigos del fútbol quieren destruirnos. Como comité ejecutivo de la FESFUT estamos para apoyar el trabajo del profesor Lara, que es un hombre muy capacitado. Que los resultados no se dan, es otra situación. Pero Lara tiene todo nuestro respaldo", apuntó Rajo.