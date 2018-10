Selección salvadoreña sub 20 podría jugar amistoso contra equipo de la MLS

La selección salvadoreña sub 20 viajó hoy a Atlanta para disputar tres partidos amistosos antes del Premundial de la categoría, que se jugará desde el inicio del próximo mes en Bradenton, Florida.

De acuerdo con el seleccionador de esa categoría, Ernesto Góchez Lovo, el primer juego será este miércoles ante un combinado local.

Dos días después el equipo juvenil enfrentará a su similar de Honduras. El último juego está programado para el domingo, frente a un equipo de reserva del Atlanta United o el primer plantel. El Atlanta compite en la MLS y ha sido dirigido por el argentino Gerardo "Tata" Martino, ex entrenador del Barcelona.

"Cualquiera de los dos equipos será de buen impacto para nosotros. No sabemos si es el equipo mayor o el sub 20. Ahora el Atlanta es líder de su conferencia en la MLS. Vamos a tratar de no sobrecargar a los jugadores. Habrá que ir midiendo tiempos. No queremos llegar pesados al Premundial", apuntó Góchez Lovo en charla con EL GRÁFICO.

Dentro de la delegación del equipo nacional destaca la presencia de Carlos de los Cobos, seleccionador mayor, quien también viajará con el plantel a Bradenton , este lunes 29 de octubre. Se espera que al menos pueda ver dos o tres partidos de la primera ronda.

El equipo cuscatleco debutará en el Premundial este 2 de noviembre contra Curazao.