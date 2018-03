Selección salvadoreña sub 17 tendrá dos fogueos la próxima semana

El secretario general de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Luis Pérez Guerrero, confirmó que la selección nacional sub 17 se medirá ante su similar de Cuba el martes y jueves de la próxima semana, en la cancha 3 de la FESFUT.El equipo juvenil se prepara para competir en el Premundial de CONCACAF a disputarse en Panamá del 21 de abril al 7 de mayo de este año. Para ese certamen, el plantel salvadoreño tendrá como rivales a México, Estados Unidos y Jamaica."La idea de jugar contra Cuba es tener un rival que se asemeje a Jamaica, uno de nuestros rivales en el Premundial", apuntó Erick Dowson Prado, seleccionador sub 17, en plática con EL GRÁFICO.Prado espera que la entidad rectora del balompie nacional pueda conseguirle tres partidos más de fogueo, aunque Pérez Guerrero aseguró que no hay más fogueos para el combinado infantil en el calendario.El Premundial de CONCACAF dará cuatro boletos al Mundial que se realizará este mismo año en India.