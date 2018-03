Selección salvadoreña sub 15 avanzó a siguiente ronda de torneo CONCACAF

La selección sub 15 de El Salvador avanzó a la siguiente ronda del torneo invitacional de CONCACAF, que se juega en Miami, tras vencer por 1-0 a Bermuda.El equipo cuscatleco, dirigido por Alex Rodríguez y José de la Cruz, tiene seis puntos por ahora. Este jueves, ante Martinica, quedará defido en que posición llegará el equipo nacional a la siguiente ronda de la competencia. Por ahora es líder con 6 puntosDe acuerdo con el timonel Rodríguez, el plantel infantil aprovechará el receso de mañana para recuperar todas las piezas de cara al choque ante Martinica."Hay bastante trabajo en equipo en esta selección. Creo que se ha demostrado. Tenemos seis puntos que nos clasifican a la siguiente ronda. Contra Martinica llegaremos clasificados, pero no por ese hecho el partido no va a tener la misma importancia. Vamos a salir por los tres puntos para terminar en buena posición", indicó el timonel del combinado infantil.De acuerdo con Rodríguez, el equipo nacional está conformado en un 90 por ciento por jugadores que provienen de las 14 asociaciones departamentales de fútbol (ADFA).