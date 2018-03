Selección salvadoreña jugará ante dos equipos mexicanos en los Estados Unidos

En plática con EL GRÁFICO, Hugo Carrillo, miembro del comité ejecutivo de la FESFUT, confirmó que ya hay dos partidos amistosos para la selección mayor en el periodo FIFA del 20 al 28 de marzo próximo.De acuerdo con Carrillo, uno de esos dos juegos será en Houston, contra un equipo mexicano, el 26 de marzo. El otro partido sería cuatro días antes, siempre en Estados Unidos también contra otro combinado mexicano.Carrillo dijo que ya tiene en carpeta el nombre del rival para el juego del 26, pero no pudo revelarlo, debido a que no quiere entorpecer la negociaciónPara esos compromisos, Carrillo indicó que el seleccionador mayor, Eduardo Lara, contará con los legionairos, porque será en fecha FIFA, y los equipos internacionales están obligados a ceder a los jugadores 72 horas del primer juego.De acuerdo con Carrillo, en marzo no se podrá jugar contra ninguna selección reconocida de CONCACAF, debido a que estarán en la hexagonal rumbo a Rusia 2018. Lo mismo pasa en Suramérica, que tendrá fechas de eliminatoria de CONMEBOL a finales de marzo."Por eso es que definitivamente no vamos a poder jugar contra una selección en las fechas FIFA de marzo", indicó Carrillo.De acuerdo con el federativo, estas oportunidades para estos amistosos surgieron luego de las presentaciones que hizo el equipo salvadoreño en el torneo de Copa Centroamericana. Ahí se agenció el tercer lugar.Desde 2012, el equipo nacional mayor no enfrenta a un equipo. La última vez fue ante AS Roma, de Italia. Ese juego tuvo como sede el Red Bulls Arena, de Nueva York. El resultado fue a favor de los italianos, con pizarra de 2-1.