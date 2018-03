Selección de playa arranca preparación con dos bajas

La preselección de fútbol playa trabajó hoy en el estadio de Conchalío de cara a su participación en la quita Copa Pílsener, que se realizará del 13 al 15 de este mes.

El combinado azul y blanco debutará ante su par de Ecuador el próximo jueves 13 en el estadio de la Costa del Sol.

El técnico Rudis González Gallo confirmó a El Gráfico que la semana la trabajará solamente con 16 de los 18 jugadores convocados ante las bajas oficiales del portero Herbert Ramos (Luis Ángel Firpo) y del cierre Wilbert Zavala.

"Lamentamos que ya no contamos para la Copa Pílsener ni con Herbert (Ramos) ni con (Wilbert) Zavala por distintas circunstancias", afirmó.

Sobre el caso del actual portero de Luis Ángel Firpo en la liga mayor, González Gallo fue enfático en decir que "es de suma importancia para nosotros la Copa Pílsener, por cosas del mismo fútbol o del destino nunca se ha logrado ganar, queremos hacerlo en éste año y para ello deben estar los 12 jugadores que puedan responder bien en la cancha".

"No podemos seguir esperando a Ramos para que decida dónde jugar, tampoco queremos cortar su sueño de jugar en Liga mayor, es por eso que hemos decidido con el cuerpo y técnico no contar con él desde este microciclo y centrarnos en trabajar con Eliodoro (Portillo) y con Ever (Coto) para que defiendan nuestra portería en ésta nueva edición de la Copa Pílsener", acotó.

CASO ZAVALA



Sobre el tema de Wilbert Zavala, el técnico González Gallo admitió que "es un caso especial. Lo de Zavala hay que tratarlo bien ya que todos sabemos de la calidad y carisma que él posee dentro del plantel, por eso lo incluí en la nómina para éste trabajo, pero lastimosamente sigue en su proceso de recuperación ya que sabemos que ha sido operado de sus dos rodillas y aún mantiene el malestar en su columna vertebral. Vamos a esperar los resultados que nos proporcione esta noche el cuerpo médico de la FESFUT para oficializar su salida del torneo, pero debo esperar antes ese informe".

González Gallo confirmó además que la nómina final será dada a conocer a final de esta semana.