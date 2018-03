Selección de fútbol playa tendrá nuevo portero en la Copa Pílsener

La perseverancia que demuestra en la cancha y la entrega que brota de Ever Josué Coto Ramírez ha sido su mejor arma para figurar con el UDET de la tercera división profesional, pero este mes le llega un nuevo reto: lucirse en la Copa Pílsener de fútbol playa.Coto ha sido elegido para competir en la quinta edición de la Copa Pílsener a realizarse del 13 al 15 de abril, en la Costa del Sol. Sustituirá al meta actual de Luis Ángel Firpo, Herbert Alexander Ramos, y será uno de los 12 jugadores de fútbol playa que serán elegidos por el técnico Rudis González Gallo, junto a su colega Eliodoro PortilloEn dicho torneo la selección salvadoreña tendrá la oportunidad de enfrentar a Ecuador, Panamá y Tahití."Estoy agradecido con Dios por darme esta nueva oportunidad. Sabemos que lo que uno siembra antes cosecha después y considero que éste nuevo llamado a la selección de playa lo he hecho bien. Llegamos ya a la última semana de preparación para buscar ganar la Copa Pílsener, el único trofeo que no se ha logrado ganar", indicó el portero jicamero de 25 años y ganador en el Apertura 2015 del Guante de Bronce.Hace dos años ganó la presea de EL GRÁFICO con el equipo Chagüite de Lolotiquillo, Morazán, de la tercera división, al aceptar 14 goles.Ever Coto admitió que formar parte ya de nómina oficial del técnico González Gallo es un aliciente ya que "he dicho siempre que me ha tocado bailar con la más fea, ya que he estado compitiendo para mí con dos de los 10 mejores porteros del Mundo en la modalidad de playa. He aprendido mucho tanto de Eliodoro (Portillo) como de Herbert (Ramos). Ahora me toca mi turno en lugar de Herbert que vive por hoy su sueño de jugar en liga mayor, lo entiendo porque también juego en fútbol once con el UDET en tercera y sé que es difícil compartir tiempo entre las dos modalidades".Sobre el torneo playero de Semana Santa, el seleccionado de playa afirmó que "el torneo es de enorme calidad, hablar de Tahití es decir que es la actual subcampeona del Mundo, Ecuador estará en Bahamas en su primer Mundial y es una de las sensaciones de Suramérica y Panamá es la actual campeona de la CONCACAF, es una oportunidad de jugar un torneo de clase mundial y ser parte de ella es un orgullo".Coto ya jugó dos Copas UNCAF y los Bolivarianos en Perú y éste torneo será su cuarta experiencia oficial.