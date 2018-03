Selección de fútbol playa de El Salvador está varada

Rudis González Gallo, técnico de la selección salvadoreña de fútbol playa, habló con EL GRÁFICO sobre la actualidad de este combinado nacional y reconoció que existe una pequeña preocupación por la falta de actividades.El entrenador se refirió a la falta de planificación en el tema de fogueos o torneos para la azul y blanco de arena, que permanece inactiva desde el mes de abril, tras la celebración de la Copa Internacional de Fútbol Playa Pílsener, donde se finalizó en tercer lugar."Espero que pronto me den alguna respuesta a este proceso, porque no podemos estar parados. La selección nacional, ya sea para eventos locales o internacionales, debe estar activa, ya sea en entrenamientos al menos", apuntó el timonel de los cuscatlecos.González Gallo tampoco tiene claro si se efectuará la tradicional Copa Salvador del Mundo, en el contexto de las vacaciones agostinas."Si se va a desarrollar no sé, eso está en manos de UNCAF, ya no está en manos de nosotros, pero imagino que algo se va a hacer, porque no se nos ha comunicado nada. Dependemos de la información del secretario general", indicó el técnico que lleva nueve años al frente del combinado.Gallo también reveló que existe un nuevo atraso en el pago de los estímulos económicos para los seleccionados de fútbol playa.Los jugadores reciben ua remuneración económica de parte del Gobierno a través del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y tras recibir el pago del mes de abril con 25 días de retraso, ahora los playeros esperan el monto pendiente de mayo."Yo tengo entendido que esta semana se va a hacer el depósito del mes de la beca que proporciona el Gobierno a través del INDES. Ahorita están en eso, pero esta semana se resuelve con la situación del mes pasado", comentó.El INDES ha sostenido en anteriores ocaciones que el estímulo depende de que la selección de playa se mantenga en actividad y arroje resultados.