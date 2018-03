Selección argentina femenina de fútbol se declara en huelga

BUENOS AIRES. Las jugadoras de la selección argentina femenina de fútbol anunciaron que no se presentarán a los entrenamientos hasta que se solucionen los "problemas estructurales" y puedan tener los "recursos básicos" para la práctica deportiva."Nuestra disciplina arrastra problemas estructurales de larga data: no se puede practicar un deporte cuando no se cuenta con recursos básicos", detalla un comunicado difundido por las jugadoras a través de las redes sociales."En primer lugar destacamos que el viático correspondiente a las jugadoras que integran a lista presentada por el señor Carlos Borrello para conformar la preselección en vistas de la Copa América no ha sido entregado", añade el texto.Las jugadoras resaltan que, al tratarse de un "deporte amateur", el viático es la "única contribución" que reciben para representar a Argentina y que, en muchos casos, deben ausentarse al trabajo o la facultad para asistir a los entrenamientos.También solicitan que se incremente el valor del viático, que actualmente es de 150 pesos diarios (unos 8,5 dólares).DENUNCIAS IRREGULARIDADESAdemás, reclaman que se mejore la "coordinación operativa" de los partidos programados."Ninguna epopeya deportiva puede llevarse a cabo cuando quienes le prestan el cuerpo deben viajar el mismo día de la competencia entre las 4 y las 9 de la mañana y dormir en un microbús hasta la hora del encuentro, tal como sucedió el 30 de agosto en ocasión del partido amistoso jugado en la ciudad de Montevideo", relataron."También exigimos que se adecúe el uso de las instalaciones para estar a la altura que el entrenamiento de una selección mayor requiere: necesitamos vestuarios acordes a la cantidad de jugadoras que formamos el plantel, así como una cancha de césped natural para el desarrollo de las prácticas", añadieron.En el comunicado, que fue enviado al presidente de la Comisión de Fútbol Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Ricardo Pinela, las jugadores manifiestan su "vocación de diálogo" para "llevar el fútbol femenino al nivel que se merece".