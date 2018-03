Sebastián Abreu enloqueció a la selección salvadoreña

Un solitario gol del uruguayo Washington Sebastián Abreu fue suficiente para que el combinado de la liga mayor, que contó con el apoyo del jugador charrúa, se impusiera por 1-0 a la selección mayor de El Salvador, que dejó algunas dudas en su funcionamiento colectivo.El combinado de la primera divisón fue dirigido por el técnico Juan Ramón Sanchéz y el partido fue en beneficio del expresidente de la primera división, José Vidal Hernandéz.Los primeros minutos del encuentro favorecieron a la selección salvadoreña, que manejó el esférico con una mejor idea colectiva; mientras que el combinado de la liga mayor, sin mucho entrenamiento, trató de encontrarse tácticamente en el terreno de juego.Pese a las llegadas generadas en las piernas de Gerson Mayén y Rodolfo Zelaya, el equipo de la primera supo mantener la calma y también apostó a un fútbol directo, tratando de aprovechar espacios defensivos y aprovechar el error del rival.Ambos equipos renovaron sus equipos para la etapa de complemento, pero la iniciativa recayó en el combinado de la liga mayor, que con la inclusión de Sebastian Abreu tuvo más llegada y complicó la defensa de la selección nacional.Sobre los 65 minutos, el volante Aldair Rivera aquejó una molestia y no podía continuar, por lo que Gerson Mayén pretendió hacer su reingreso a la cancha, pero fue frenado por el cuarto árbitro, lo que obligó a que Rivera hiciera un sobre esfuerzo para no dejar a su equipo con 10 hombres en el campo.Fue entonces cuando Abreu dio una muestra más de su olfato goleador y al minuto 78 doblegó a Óscar Arroyo con un disparo de pierna derecha.El equipo salvadoreño intentó reaccionar tras el gol en contra, pero no tuvo las ideas necesarias para llevar peligro sobre el portero Fito Menéndez, quien ingresó para el segundo tiempo.22. Benji Villalobos4. Henry Romero2. Milton Molina21. Bryan Tamacas13. Alexander Larín15. Iván Barahona6. Narciso Orellana16. Óscar Cerén10. Gerson Mayén8. Dennis Pineda11. Rodolfo ZelayaDT: Eduardo LaraÓscar PleítezRudy ClavelEduardo VigilJulio CerritosAndrés Flores JacoKevin AyalaMarvin MonterrozaÁlvaro LizamaDiego ChavarriaMiguel LemusDavid DíazDT: Ramón Sánchez