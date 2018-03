Santamaría, cerca de volver al Suchitepéquez

Suchitepéquez de Guatemala vuelve a cruzarse en la vida deportiva del volante salvadoreño, Kevin Santamaría, quien dijo que solo le falta estampar la firma en un contrato para ligarse a las filas del plantel venenado, en el que jugó en la temporada 2013-2014.El volante cuscatleco, a falta de dos meses para cumplir su sanción tras dar positivo por dimetil butilamina en 2015 cuando jugaba para Municipal, está habilitado por FIFA para entrenar desde este viernes con el equipo que desee.Esta mañana, el volante cuscatleco indicó que espera viajar a Guatemala la próxima semana para poder entrenar con los de Mazatenango. Pero indicó que antes debe resolver algunos asuntos que tiene pendientes en El Salvador."Las pláticas con Suchitepéquez están muy avanzadas. Hoy iba a viajar a Guatemala, pero por unos compromisos no pude hacerlo. A principios de mayo me puedo ir. Solo me falta firmar contrato. Solo faltan algunos puntos que yo tengo que arreglar con la dirgencia. Ya está todo hablado con ellos", apuntó el mediocampista.Por otra parte, el mediocampista salvadoreño dijo hoy a EL GRÁFICO que se siente contento de poder volver a trabajar con el timonel cahpín, Wálter Claverí, quien lo dirigió en ese equipo en 2013-2014."Estoy contento de poder estar con el profesor Claverí desde el próximo torneo. Él me tiene una gran cariño. Yo me siento como en casa en Mazatenango", indicó el cuscatleco.Por otra parte, el cuscatleco dijo que a Municipal solo volvería si se van del plantel aquellas personas que lo perjudicaron para que diera positivo en el caso de dimetil butilamina, en 2015, luego de un control de dopaje en el balompié guatemalteco.