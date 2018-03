Sanción para Henry Romero dependería del informe arbitral

La mordida del defensor salvadoreño Henry Romero sobre el estadounidense Jozy Altidore en cuartos de final de la Copa Oro no ha pasado inadvertida ante UNCAF y CONCACAF, pero una posible sanción dependerá de lo que se diga en el informe arbitral.

El secretario general de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), Mario Monterrosa, indicó que podría haber sanciones para el jugador cuscatleco solo si el árbitro del juego, el canadiense Drew Fischer, reporta los hechos o si la Federación Estadounidense de Fútbol (USSoccer) presenta alguna protesta con pruebas contundentes.

En el juego, después de la acción en la que Romero mordió a Altidore, el colegiado canadiense solo previno a los dos futbolistas. Pero Altidore también se acercó a Romero luego de la jugada para hacerle algunos reclamos.

Fischer tendrá que dar su reporte arbitral a CONCACAF en las próximas horas. Ahí se sabrá si el réferi incluirá algo de la jugada entre ambos futbolistas.

Al final del juego, EL GRÁFICO buscó la versión de Henry Romero, pero el zaguero se fue de paso en la zona mixta. Luego se le buscó en la sede de concentración, pero optó por no hablar del tema.

Si lo hizo Altidore quien dijo en la en zona mixta a medios estadounidenses que "Mi chica está enojada conmigo. Ella está enojada con Romero, porque ella dice: 'Sólo yo puedo morder, sólo yo puedo agarrar tus pezones'.



Altidore: "My girl is mad at me. She’s mad at me, she’s mad at Romero. She’s like ‘Only I can bite u, only I can grab your nipples.’ #usmnt