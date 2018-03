Salvadoreño Roberto Domínguez fue elegido como el mejor novato de la Copa Centroamericana

Roberto Domínguez, zaguero de la selección salvadoreña, recibió el premio al jugador novato de la Copa Centroamericana de UNCAF.

El jugador de 19 años de edad, capitán de la selección sub-20 cuscatleca, fue titular en los cinco partidos que disputó El Salvador en el certamen regional. Solo en el juego contra Belice, por la fecha 3, salió del juego para darle paso a Iván Mancía.

El defensor del Santa Tecla quedó contento con el reconocimiento que le dio UNCAF. "Desde el inicio del torneo me propuse ganar este trofeo. Gracias a Dios que me dio esta recompensa de tenerlo acá en mis manos", confesó en plática con EL GRÁFICO.





DOBLE CELEBRACIÓN

Domínguez destacó que ganó por partida doble al final del torneo. Se lleva el trofeo de jugador más joven del torneo y el boleto a Copa Oro de CONCACAF.

"Muy emocionado por el trofeo que me entregaron esta tarde y el boleto a Copa Oro en tercer lugar. Esperamos seguir trabajando. Cuando hicieron la revisión de pasaporte supe que darían ese premio y me propuse ganarlo. Solo había tres jugadores jóvenes en el torneo y me propuse ganarlo, jugando bien, para ayudar a mi equipo", apuntó.

El zaga ve con buenos ojos que Eduardo Lara tome en cuenta a la sub-20 para poder reforzar el equipo absoluto.

"Hay jugadores de la sub-20 que andan bien en lo físico. Eso se hace en todas partes del mundo", concluyó.