Salvadoreño Agustín Ruiz compite por ser el mejor del año

El capitán de la selección nacional de fútbol playa, Agustín "Tín" Ruiz, forma parte de una lista de 50 jugadores entre los cuales se elegirán al mejor de la disciplina en este 2017.

La elección la coordina la Beach Soccer Worldwide, la entidad que maneja las competencias de esta disciplina deportiva y que es reconocida por la FIFA.

La organización también premiará al mejor entrenador del ejercicio 2017, pero entre los nominados no aparece el salvadoreño Rudis González Gallo.

Ruiz es uno de los jugadores eternos y más representativos del fútbol playa cuscatleco, figura en la región y jugador respetado por los equipo rivales de la zona, por su calidad técnica y su humildad como persona.

En la gala también se reconocerá al mejor portero del mundo y a los mejores cinco jugadores de campo. Aparte de Ruiz aparecen en la lista Bruno Da Silva, de Brasil; Greivin Pacheco Quesada, de Costa Rica; y José Ramón Maldonado, de México.

La premiación tendrá lugar en la ciudad de Dubai el próximo 4 de noviembre. Los votos los aportan los técnicos del mundo y los capitanes de los distintos equipos nacionales reconocidos por FIFA y por la Beach Soccer Worldwide.

LA OPINIÓN DE RUIZ

Agustín Ruiz participa en estos momentos en el primer torneo nacional de fútbol playa. En la región solo Costa Rica y El Salvador tienen una competencia de este tipo.

Ruiz dijo a El Gráfico que la nominación lo toma por sorpresa. "No sabía, no sabía nada de eso. Creo que es primera vez que van a dar esos premios, pero eso me motiva más para seguir trabajando y entrenando", dijo el goleador.

El también pescador artesanal dijo que aparecer en la lista de los mejores del mundo ya es un premio. "Solo estar ahí me motiva más. Ganarlo sería bueno para el país, para la selección y para la gente. Voy a estar pendiente, pero no sabía de eso hasta ahora que me lo dicen ustedes", finalizó el jugador.