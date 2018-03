Salvadoreña Alejandra Herrera a un paso del título en el fútbol argentino

El equipo femenino de River Plate esta a 90 minutos de conseguir un titulo después de siete años y depende de sí mismo para lograrlo, pero enfrente tendrán a Huracán, que en casa quiere arruinar la fiesta en la ultima jornada de la Liga Femenina Argentina este sábado 17 de junio.River se encuentra como líder en la tabla general de posiciones, pero este sábado tendrá el partido más importante de la campaña ya que de obtener la victoria se consagraría campeón en esta modalidad.En las filas del cuadro de la franja se encuentra la salvadoreña Alejandra Herrera quien ya ha mostrado sus ganas de salir campeona y poder llegar a Copa Libertadores."Personalmente (el campeonato) es lo que he venido a buscar acá a River, y ha sido todo un proceso para venir a ganarlo. También sería espectacular porque el campeón va a (Copa) Libertadores y eso sería otro escalón en nuestra carrera profesional", aseguró la cuscatleca que es una de las capitanas del equipo."Se me dio la oportunidad en 2015 de jugar en River Plate. Fue uno de mis sueños cumplidos. Esta es la mejor campaña que ha hecho River Plate desde que milita en el fútbol femenino" , manifestó la nacional.También el DT, Daniel Reyes ha expresado las ganas que tiene de quedar campeón pero ha analizado lo que será el encuentro de este fin de semana."Hay que manejar el nerviosismo, y digo manejar porque jugar sin nerviosismo en esta instancia es imposible. La verdad es que fue algo difícil llegar hasta acá y muy lindo a la vez. Trataremos de disfrutarlo y saldremos a hacer nuestro juego. No tengo dudas que este equipo está para ser campeón"El encuentro se disputará a las 12:30 del mediodía de este sábado. En www.elgrafico.com tendremos todas las incidencias.