Rudis González Gallo no viajó a China junto a los seleccionados de playa

La selección nacional de fútbol playa viajó este martes a China, participar en el torneo Goalfun, del 7 al 11 de este mes. Los 10 jugadores escogidos por el entrenador Rudis Gallo viajaron en una ruta que comprende un paso por Estados Unidos.

Pero Gallo se tuvo que ir en otro itinerario, que no comprende tránsito por territorio estadounidense. Salió de El Salvador hacia Colombia, luego conectó con Francia y finalmente hasta China.

Gallo aseguró que no tiene la visa de Estados Unidos para poder hacer escalas en ese país, por lo que tuvo que optar por otra vía. Eso es algo que inquieta al seleccionador ya que le gustaría viajar con sus pupilos.

"No es lo mismo viajar solo, que viajar con el grupo. En la Embajada de Estados me dijeron que no clasificaba para obtener visa. Me toca viajar por otro lado. Pero parte del fortalecimiento de la selección son estos viajes, porque a los muchachos hay que enseñarles muchos detalles", señaló.

"No es lo mismo que vaya yo como cabeza de la selección a que lo haga otro miembro del cuerpo técnico", agregó Gallo en plática con Deportes Grupo LPG.

Aunque en ese sentido el timonel de la selección no quiere poner más problemas al hecho de viajar separado, pero sí insistió en que la idea era trasladarse junto al grupo. Desde El Salvador, el asistente técnico Ramón Muñoz comandó la delegación playera.

"No es que me sienta incómodo. Esto de la selección de playa es mi vida. Yo no le pongo excusa al trabajo. Esto me tocaba a mí, me toca viajar solo. Lo importante es que vamos por el camino que yo quiero en esta selección", dijo el estratega.