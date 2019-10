Rudis Gallo afirma que Rusia "no es la misma" que ganó el Mundial en 2011

El seleccionador de fútbol playa de El Salvador, Rudis González Gallo, se mostró seguro de poder plantear un buen partido de debut en Juegos Mundiales de Playa, en Catar, ante Rusia, combinado al que enfrentará este viernes.

El timonel, en plática con Deportes Grupo LPG esta semana, dijo que los zares no son los mismos a los que enfrentó en 2011 y que, a la postre, fueron campeones en el Mundial de Rávena.

"Vimos videos de Rusia y mantienen seis jugadores de esa base de Rávena, Italia. Ellos manejan una estructura táctica bien ordenada, tienen jugadores bien disciplinados, aunque algunos ya no tienen el mismo ritmo. No es la misma Rusia campeona", dijo en enlace telefónico.

"Espero que con esta selección que tenemos, con velocidad y juego positivo y buena posesión, lo hagamos bien, pero estoy trabajando la concentración. Vinimos de China y espero que aprendan la lección y se consoliden", señaló sobre lo que espera de sus pupilos.

Por otra parte, se refirió al estado físico de los dos máximos referentes de la Azul playera: "Frank (Velásquez) me preocupa aún porque no alcanza el ritmo de los demás, él pasó una transición, no estuvo en la fase de alto rendimiento, pero tiene madurez táctica y sabe dosificar. Agustín (Ruiz) sí está bien, tiene nivel".

También advirtió lo que pueden hacerle a sus rivales, tras los microciclos en los que buscó pulir la estrategia: "Si manejamos nuestro estilo de entrenamientos en CONCACAF, podemos sacar ventajas. Si hacemos rotaciones (sus rivales) pueden verse en problemas y quiero ver cómo van a reaccionar. El grupo físicamente y tácticamente está bien".

TORNEO CUMBRE PARA LOS NUEVOS

Asimismo, hizo hincapié en la importancia del torneo en Catar para esta nueva camada de seleccionados: "Vamos más motivados porque este grupo no ha tenido oportunidad de mostrarse a este nivel. Fuimos a Paraguay, a Chile... pero en Europa o más allá, no, solo este evento en China (fueron subcampeones) y podemos dar ese salto de calidad".

Finalmente, Rudis Gallo destacó que ante Uruguay, su último rival en fase de grupos de este torneo venidero, pueden hacer un mejor encuentro.

"Ante Uruguay, último rival en el evento pasado en China, pudimos ganarles, pero hubo dos errores muy puntuales en las coberturas, pero sabemos que podemos hacerle un buen partido a ellos", sentenció el míster.

- Este es el orden de partidos de los nacionales:

Viernes 11 - ante Rusia

Domingo 13 - ante Japón

Lunes 14 - ante Uruguay

Sede: Beach Soccer Arena, Katara Beach, Catar