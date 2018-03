Rudis Gallo: “Sin una liga, la transición generacional será sólo un sueño”

Para el técnico de la selección de fútbol playa, Rudis González Gallo, el momento de iniciar la transición generacional en esta modalidad de fútbol en nuestro país es hoy, pero para ello depende mucho de la creación de la liga profesional de fútbol playa por parte de las autoridades federativas para que la apuesta hecha en la pasada Copa Pílsener con un grupo asi renovado no caiga en saco roto.

¿Qué conclusiones saca de nuestra participación en ésta quinta edición de la Copa Pílsener?

Sinceramente hay que admitir que no estuvimos a la altura porque lastimosamente muchos de nuestros jugadores no estuvieron a la altura de la competencia que trajo a tres selecciones que disputarán en poco tiempo la Copa del Mundo en Bahamas, duele decirlo pero no podemos ocultarlo, no tuvimos un equipo competitivo.

¿Habla del plantel en general o de los nuevos jugadores que usted convocó?

Hablo de los nuevos jugadores que convoqué, demostraron que no estaban a la altura de la exigencia de éste torneo que fue fuerte por las selecciones que vinieron, todas mundialistas, el torneo me ha permitido descubrir muchas cosas que debemos corregir y mejorar para que ésta nueva generación de jugadores pueda crecer tal como lo hizo la anterior.

Entonces, ¿estos jugadores novatos caben en una lista a futuro o definitivamente no contará con ellos?

No cierro las puertas a nadie, sé que ellos caben en futuras convocatorias pero necesitamos tiempo para trabajar, hay que hacer un reajuste muy importante dentro de la selección, ver si realmente éste proyecto tendrá continuidad, siempre lo he dicho y tengo presente las palabras del presidente de la FESFUT (Jorge Cabrera Rajo) y del mismo INDES que se le dará todo el apoyo a este nuevo proyecto que tenemos, ahora es el momento que debemos necesitar ese apoyo porque si después de esta Copa Pílsener no hay competencias a futuro puedo decir que será muy difícil que éste nuevo grupo crezca porque para ello necesitamos que ellos jueguen.

¿No se arrepiente haber dejado fuera a nombres importantes como Roberto Membreño y Tomás Hernández en la Copa Pílsener?

Para nada, tenemos que ir buscando a sus sustitutos en la selección, el mismo Elías (Ramírez) o Agustín (Ruiz) están cerca de cerrar su ciclo en la selección, pero mi pregunta es si realmente éste grupo será capaz de ser el relevo generacional que buscamos ya que a nivel de CONCACAF seguimos pesando porque nos vimos bien ante Panamá, pero a otro nivel siento que no estamos ya a esa altura y lo demostramos ante Ecuador y la misma Tahití, con este grupo definitivamente no podemos alcanzar ese nivel que tuvimos con la generación anterior, debemos entender que no se puede hacer mejores cosas trabajando a corto plazo como lo hicimos para este torneo, es de mediano y largo plazo y sólo se conseguirá con trabajo, con fogueos.

¿Se podrá ganar algún día la Copa Pílsener?

Si vienen países sin trayectoria en ésta modalidad como Belice o Nicaragua por decir algo será probable. Con lo que digo es que entendamos que éste torneo tienetienellegan si estatus ya que llegan a jugar países de élite mundial y debemos agradecer a ILC por esforzarse en traernos equipos de élite mundial porque sólo así aprenderemos de los mejores para aprender y crecer. De qué nos serviría ganar de hoy en adelante todas las Copas Pílsener si al final llegan rivales abajo de nuestro nivel y que nos ha costado alcanzar, nos estaríamos engañando todos y la idea nuestra es crecer aprendiendo de los mejores.

¿Qué diferencia hubo entre este plantel y el que ganó los Juegos Bolivarianos en Iquique, Chile?

No es el mismo plantel, faltaron Herbert (Ramos), Tomás (Hernández) y Roberto (Membreño), mi idea era presentarse a esta competencia con un plantel renovado buscando sacar al menos a un nuevo prospecto. Con uno solo que salga de éste grupo nos sentiremos satisfechos porque será la semilla que impulse a la transición que buscamos.

Entonces, ¿la creación de la liga en nuestro país es prioridad para que la transición generacional funcione?

Definitivamente se debe crear pronto la liga profesional de fútbol playa si queremos que todo esto funcione. Siempre que se convoca a una selección los jugadores llegan con muchas militantes y debemos trabajar mucho para alcanzar un nivel competitivo ya que no hay jugadores de donde escoger para conformarla. Lo que se está haciendo ahora es crear torneos cortos en algunos sectores del país pero no es la manera para encontrar jugadores con fundamentos primarios que podamos llamarlo y trabajar en lo físico y táctico ya que la base la deben de aprender de los equipos en la liga y eso es lo que no tenemos acá, definitivamente si una liga ya establecida, la transición generacional que buscamos dentro de la selección de playa será sólo un sueño.