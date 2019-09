Rudis Gallo: "Queremos apostarle a ser campeón"

La selección de fútbol playa se quedó en el camino en la búsqueda de un boleto para la Copa del Mundo de Paraguay 2019. Tercer intento fallido al hilo en ruta hacia un Mundial, luego de que tomara la categoría de infaltable en las últimas Copas del Mundo desde 2008, en Marsella, hasta Tahití 2013.



Pero para el estratega de la selección de playa, Rudis Gallo, eso no debe ser motivo para quedarse de brazos cruzados. Ganó boleto para los Juegos Mundiales de Catar 2019 y ahora va a un fogueo al torneo de Goalfun , del 7 al 11 de este mes, en China. En ese certamen, Gallo apuesta por el título, ante todo.

Ese es el presupuesto que se ha fijado con con sus jugadores. "Yo tengo que apostarle a ser campeón, para eso vengo a las competencias internacionales. La competencia es para todos", dijo el entrenador del equipo nacional de playa en charla con El Gráfico.



En el Goalfun, los valladares del equipo cuscatleco serán Bahamas, Dinamarca, China, Uruguay y Trinidad y Tobago. A los combinados del Caribe, Gallo los conoce bien, pero en general, espera poder hacer presentaciones en firme, para alcanzar el título.

El primer escollo de la Azul será Bahamas, este sábado. Un día después, los daneses esperarán al equipo cuscatleco. Luego, el lunes 9, el juego será ante el de casa.

Los dos días posteriores los adversarios serán, en ese orden, Uruguay y Trinidad y Tobago. Con los charrúas, en particular, será un episodio previo al de fase de grupos de Juegos Mundiales de Playa en Catar. La oportunidad ameritará para que Gallo saque su cuaderno y tome notas.



De acuerdo con el vocero de Beeach Soccer Wolrdwide, Iñaki Uribarri, el equipo que haga más puntos en la hexagonal será el que se llevará el título . "Ahora hay que ir a hacer un buen trabajo. Tenemos ahora que manejar elementos tácticos que no nos pueden pasar facturas dentro de la competencia. Por una desatención en Puerto no logramos estar en Paraguay", aseguró Gallo en charla con este medio.



SIN TÍN

Por otra parte, Gallo confirmó que a este certamen no llevará a Agustín Ruiz, quien debe pagar aún cinco juegos de sanción, por la expulsión ante Panamá, en la eliminatoria de CONCACAF a Juegos Mundiales de Playa en agosto pasado. Justo los cinco juegos de Goalfun en China le alcanzarán al pivot para purgar su sanción.



De parte del seleccionador no haya dramas por el hecho de que no podrá tener a Ruiz. Incluso, el timonel ya piensa en refrescar su equipo de cara a Juegos Mundiales Qatar 2019, en donde tendrá como rivales a Rusia Japón y Uruguay.

"Ya no quiero estar dependiendo de jugadores específicos. Para Qatar 2019 habrá algunas caras nuevas, también. Tengo ya 14 jugadores de buen nivel. Sabemos a lo que le estamos apostando", precisó Gallo.