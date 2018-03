Rudis Gallo: “Jugadores no han dejado la actividad”

Rudis González Gallo, técnico de la selección de fútbol playa, hizo un llamado al presidente Salvador Sánchez Cerén para que esta situación llegue a su fin, pues teme que todo lo hecho durante los últimos diez años en la modalidad desparezca.Estoy preocupado por este problema, le hago un llamado a Casa Presidencial para que ponga manos en esta situación. En su momento el presidente Salvador Sánchez Cerén nos dijo que en su gestión íbamos a recibir su apoyo. Debemos de poner alguna posición personal por el fútbol playa, es un proyecto de país, un proyecto que le ha dado tanta alegría a nuestra afición. Pasamos una situación difícil, espero que se solucione de la mejor manera. Llamo a la cordura a las instituciones, no estoy dispuesto a cuestionar. Si hay que tomar otras medidas con los jugadores, estoy dispuesto a hacerlo, que nos reunamos las partes involucradas para tener un final feliz.Todo se ha presentado, los requisitos que se piden.Sí, se ha cubierto, hemos estado dispuestos y cumplidores de todas las situaciones que emanan las instituciones involucradas.No sé, cada uno tiene sus objetivos. Sé que la situación financiera no es fácil para el país, pero es un recurso que en su momento ya fue facilitado por Casa Presidencial, ahora no sé, es el momento de deponer algunas actitudes y que flexibilicemos por el bien del fútbol playa.Sí, venimos dando pasos positivos dentro de la modalidad. Los seleccionados que reciben el estímulo están involucrados, viendo esta situación será un poco difícil exigirles que se involucren de una manera directa, las condiciones cambian.Es preocupante tener estas condiciones. Es inestable para el fútbol playa. Esta generación ha logrado grandes éxitos a nivel de selecciones, de país, eso me preocupa porque este grupo está para dar muchos años más.No, nadie.Sí. En todo el proceso y en eventos sociales que se requieren.