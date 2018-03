Rudis Gallo: “Debe continuar el proyecto de fútbol playa”

Rudis Gallo, técnico de la selección salvadoreña de fútbol playa dejó entrever su tristeza y resignación por la derrota contra Panamá en las semifinales del Premundial Bahamas 2017 e hizo un llamado a las autoridades continuar con el proyecto de selecciones.El Salvador empató 2-2 en el tiempo reglamentario y extra, pero en los penaltis no tuvo eficacia y vio truncado el sueño de clasificar a su quinto mundial.“Ahorita hay que digerir esta situación esta derrota y debe de continuar el proyecto de fútbol playa y el proceso de la selección”, mencionó el seleccionador usuluteco.Gallo remarcó la garra de los jugadores en los partidos del Premundial. “Hubo lucha, entrega y coraje, pero al final no alcanzó y perder en la tanda de penalti es cuestión de suerte y buen trabajo de Panamá”.“No nos salieron las cosas y es duro digerir este resultado. Faltó la última pincelada y en la definición no anduvimos finos”, reforzó.Gallo evitó hablar de un cambio de generación en la Azul playera “Ahorita no quiero hablar de esa situación y hay que pensarlo con cabeza fría”Roberto Membreño, seleccionado nacional de playa también lamentó la eliminación y es de la opinió que el proyecto debe seguir y expandirse en el país.“Dios así lo quiso y nosotros entregamos todo lo que teníamos talvez algún cansancio y hoy le tocó a ellos festejar. Es duro para nosotros, pero las cosas de Dios son otras”, explicó Membreño.“No queda más que seguir trabajando y darle para adelante. Esta modalidad en El Salvador no debe parar, es más debe abrirse la liga y escuelas de fútbol para niños”, agregó el ala de la Azul playera.