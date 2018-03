Rudis Gallo: “Cometimos errores fatales”

Las emociones que emanaba el seleccionador nacional, Rudis González Gallo, no eran las mejores tras perder 3-4 ante su par de Ecuador en el inicio de la Copa Internacional Pílsener de fútbol playa, torneo que ha sido esquivo al combinado de fútbol playa desde su inicio."Nos deja no muy buenas sensaciones nuestro debut, siempre dije que esta competencia iba a ser difícil , que los rivales tienen un gran nivel pero hay que aceptar que no jugamos bien", dijo el entrenador en la zona mixta del estadio de la Costa del Sol."Esta generación debe ir por buen camino, paso a paso, pero los errores que cometimos hoy (jueves) nos afectó, ésto es fútbol y hay que aceptar que no tuvimos una buena tarde", afirmó con seriedad.Sobre los errores cometidos aunado a los nervios y a la ansiedad que caracterizó a su equipo, especialmente en el primer período, González Gallo dijo que "los ví muy ansiosos, falta de madurez para muchos de ellos, creo que no lograron manejar una situación así, el primer tiempo lo jugamos mal, pero debemos de estar atentos a superar situaciones como la que hemos vivido ésta tarde, lo que nos queda ante Panamá es intentar levantar cabeza, buscar corregir los errores que se cometieron y buscar el triunfo que gracias a nuestros errores no logramos alcanzar."